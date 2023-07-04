"Мокра" вода та піна: як розвинулося пожежогасіння, створене за іронією імеператором Нероном

Протягом століть пожежні бригади відточували свою техніку з моменту свого заснування в 6 столітті до нашої ери. Хоча первісні методи були значною віхою у створенні організованого пожежогасіння, важко уявити, що на сучасну пожежу можна прийти, озброївшись лише відрами з водою.

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Першими пожежниками можна вважати "Корпус турботи", створений 60-х роках н. е. для захисту Риму від пожеж. Він складався з 7 тисяч осіб, оснащених відрами та сокирами, щоб протистояти вогню. Іронічно, проте цей корпус створений імператором Нероном, якого звинувачували у підпалі Риму, пише IFLScience.

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Надалі вже у Великобританії перед Великою пожежею 1666 року деякі парафії намагалися організувати пожежогасіння, але тільки після неї створили першу пожежну команду. Ця команда належала страховій фірмі Ніколаса Барбона, який першим почав страхувати приміщення від вогню.

Аналогічно вчинили інші страхові компанії. До 1800-х років команди пожежників рятували тільки ті будівлі, які оплачували страхування.

Досягнення в техніці пожежогасіння з'явилися на початку 1900-х років з появою піни як засобу для боротьби з вогнем. Окрім цього, для гасіння пожеж почали використовувати інші вогнегасні речовини, які використовують у разі виникнення різних видів пожеж.

Під час додавання концентрату піни у воду утворюється унікальна речовина, яка має здатність плавно каскадом розтікатися по рідких поверхнях, таких як паливо, тим самим охолоджуючи область і позбавляючи вогонь життєво важливого кисню. Деякі варіанти піни навіть створюють плівку, яка запечатує пари на поверхні палива.

У середині 1960-х років пожежні бригади почали додавати до свого арсеналу змочувачі, щоб підвищити ефективність води. Ці хімічні речовини визначаються як рідкі концентрати, які за відповідного поєднання зі звичайною водою значно зменшують поверхневий натяг води і підвищують її здатність до проникнення і розтікання.

Відповідно, отриману воду іноді називають "мокрою водою" через її кращу здатність проникати в ціль порівняно зі звичайною.

Як працює протипожежна піна

Для комплексної боротьби з пожежами вогнеборці використовують комбінацію піни, змочувачів та емульгаторів. Емульгатори змішуються з джерелами горіння, розбиваючи їх на дрібні краплі, які згодом поглинаються і гасяться водою.

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