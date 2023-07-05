Предупреждение из прошлого. Тихий океан почти 300 лет был во власти Эль-Ниньо

Теперь исследователи полагают, что климатический феномен может действовать в сотни раз дольше, чем предполагалось ранее, и это пугает.

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С 1630 по 1900 год в западной части Тихого океана наблюдались условия, подобные Эль-Ниньо. Это подразумевает, что климатический феномен, который оказывает влияние на климатическую систему Земли, на самом деле не всегда кратковременен. Исследователи полагают, это открытие должно стать для человечества напоминанием, что исторические климатические модели способны вводить нас в заблуждения, а последствия изменения климата планеты могут быть более глобальными, чем мы могли бы предположить ранее, пишет IFLScience.

Эль-Ниньо влияет на погоду по всему миру, однако их особенностью все же является ослабление или изменение обычной картины более теплых вод в западной части Тихого океана, чем в его восточной части. В том виде, в котором мы знаем его сегодня, Эль-Ниньо длится, как правило, от 9 до 12 месяцев, однако аналогичные тенденции, как считают ученые, способны проявляться и в значительно более длительных периодах времени.

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В новом исследовании ученые изучили керны отложений из озера Булусан на Филиппинах. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 270 лет, в Малый ледниковый период, наша планета подвергалась воздействию явления, подобного Эль-Ниньо. Отметим, что Малый ледниковый период получил свое название из-за того, что температура в Европе в действительности была низкой — это хорошо иллюстрируют ярмарки на замерзшей реке Темзе. При этом анализ ледяных кернов из Гренландии указывает на то, что подобные холодные условия наблюдались и на другой стороне Северной Атлантики.

Ученые считают, что данный период является доказательством, что нынешнее потепление Земли является весьма естественным явлением. Тем не менее исследователи полагают, что повышение нынешней температуры носит глобальный характер, то же самое, вероятно, не относится к Малому ледниковому периоду. В новом исследовании доктор Ана Прохаска из Копенгагенского университета вместе с коллегами решили пролить свет на эту тайну.

В ходе исследования они собрали 1400-летние отложения из озера Булусан на Филиппинах. Дело в том, что листья, смытые в озеро, сохраняют стабильные изотопы водорода в своем воске, а это дает представление о выпадении осадков в период их роста, в особенности осенью.

Ученые обнаружили, что в период с 1630 по 1650 годы осенние дожди резко сократились и оставались низкими вплоть до 1900 года. Исследователи полагают, что это связано со сдвигом в разнице температур поверхности моря между восточной и западной частью тихого океана.

Отметим, что этот сдвиг вовсе не означает, что в течение почти 300 лет Тихий океан был заперт в постоянном Эль-Ниньо — вероятнее всего, исходные условия были смещены в этом направлении и колебались в масштабах одного года и десятилетия.

Исследователи пока не могут понять насколько широким было влияние этого сдвига, однако уже известно, что Эль-Ниньо оказывает влияние на климатическую модель Земли в целом. Авторы исследования отмечают, что потребуется несколько дополнительных исследований, чтобы расставить все точки над "і" и понять, какими могу быть последствия столь затяжного климатического феномена.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что до сих пор непонятно, насколько вероятно, что такой устойчивый переход к условиям, подобным Эль-Ниньо, может повториться снова. Однако уверяют, что данное открытие должно стать предостережением для человечества.

Ранее Фокус писал о том, что ученые из NASA визуализировали рождение Эль-Ниньо в Тихом океане.