Звездные войны. Все спутники на орбите исчезнут всего за 40 лет: ученые назвали причину

Ученые считают, что применение противоспутникового оружия приведет к тому, что околоземное пространство станет непригодным для размещения не только спутников, но и космических станций.

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Испанские ученые опубликовали в журнале Defense and Peace Economics статью под названием "Звездные войны: противоспутниковое оружие и космический мусор". Они утверждают, что использование противоспутникового оружия в потенциальной войне в космосе приведет к настоящей катастрофе, благодаря появлению огромного количества обломков. Таким образом околоземное пространство станет непригодным для размещения не только спутников, но и космических станций за несколько десятилетий, пишет ScienceAlert.

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В ноябре прошлого года Россия запустила противоспутниковую ракету по одному из своих вышедших из строя военных спутников "Целина-Д". Он весил 1750 кг и когда его поразила ракета, то спутник распался на огромное количество обломков. Эти обломки разлетелись по космосу с большой скоростью и стали представлять угрозу для Международной космической станции и космической станции Китая "Тяньгун". Экипажам этих станций пришлось провести маневры уклонения, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Многие страны и космические агентства тогда осудили безрассудное поведение России.

Это событие показало насколько опасным является применение противоспутникового оружия. Согласно статье испанских ученых, обломки этого разрушенного спутника могут вызвать каскад дополнительных столкновений, которые сделают околоземное пространство непригодным для использования примерно через 40 лет.

В результат взрыва российского спутника появилось более 1500 обломков размером более 10 см и сотни тысяч более мелких обломков. И все они находятся на высоте от 300 до 1100 км над поверхностью Земли и представляют реальную угрозу для других спутников, орбитальных космических аппаратов и космических станций.

Ученые считают, что применение противоспутникового оружия приведет к тому, что околоземное пространство станет непригодным для размещения не только спутников, но и космических станций Фото: space.com

Например, США в 2022 году прекратили испытания противоспутникового оружия в космосе. Но некоторые страны хотят разместить подобное оружия на орбите, чтобы показать свою силу. Но ученые предупреждают, что это приведет к настоящей катастрофе.

По словам ученых, сейчас вокруг Земли вращается 131 млн обломков размером от 1 мм до 10 см и они летают со скоростью в 36 тысяч км/час. На такой скорости даже небольшой кусочек космического мусора может повредить спутник или космическую станцию. И чем больше таких обломков появится, тем выше риск уничтожения всех имеющихся орбитальных аппаратов.

Ученые считают, что если некоторые страны не прекратят испытания противоспутникового оружия, то через 40 лет вокруг Земли будут вращаться только обломки космического мусора и больше ничего.

С другой стороны, по словам ученых, растущее количество космического мусора в скором времени помешает запускам новых спутников, а также космических ракет.

Также авторы новой статьи считают, что некоторые страны, например, США и Китай, могут начать настоящую войну в космосе. То есть будут уничтожаться все спутники противника. И это приведет к появлению невообразимого количества обломков, которые уничтожат все остальные объекты в околоземном космосе. Ученые резюмируют, что любое использование оружия в космосе не приведет к победе никакой из стран и проиграет все человечество.

Как уже писал Фокус, на орбите Земли испытан новейший космический мусорщик. Новая технология сможет отследить траекторию самых маленьких кусочков мусора в космосе.