Зоряні війни. Усі супутники на орбіті зникнуть всього за 40 років: учені назвали причину

Вчені вважають, що застосування протисупутникової зброї призведе до того, що навколоземний простір стане непридатним для розміщення не тільки супутників, а й космічних станцій.

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Іспанські вчені опублікували в журналі Defense and Peace Economics статтю під назвою "Зоряні війни: протисупутникова зброя і космічне сміття". Вони стверджують, що використання протисупутникової зброї в потенційній війні в космосі призведе до справжньої катастрофи, завдяки появі величезної кількості уламків. Таким чином навколоземний простір стане непридатним для розміщення не тільки супутників, а й космічних станцій за кілька десятиліть, пише ScienceAlert.

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У листопаді минулого року Росія запустила протисупутникову ракету по одному зі своїх військових супутників, що вийшли з ладу, — "Целіна-Д". Він важив 1750 кг і коли його вразила ракета, то супутник розпався на величезну кількість уламків. Ці уламки розлетілися космосом з великою швидкістю і стали становити загрозу для Міжнародної космічної станції та космічної станції Китаю "Тяньгун". Екіпажам цих станцій довелося провести маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям. Багато країн і космічних агентств тоді засудили безрозсудну поведінку Росії.

Ця подія показала наскільки небезпечним є застосування протисупутникової зброї. Згідно зі статтею іспанських учених, уламки цього зруйнованого супутника можуть спричинити каскад додаткових зіткнень, які зроблять навколоземний простір непридатним для використання приблизно через 40 років.

Унаслідок вибуху російського супутника з'явилося понад 1500 уламків розміром понад 10 см і сотні тисяч дрібніших уламків. І всі вони перебувають на висоті від 300 до 1100 км над поверхнею Землі і становлять реальну загрозу для інших супутників, орбітальних космічних апаратів і космічних станцій.

Учені вважають, що застосування протисупутникової зброї призведе до того, що навколоземний простір стане непридатним для розміщення не тільки супутників, а й космічних станцій Фото: space.com

Наприклад, США 2022 року припинили випробування протисупутникової зброї в космосі. Але деякі країни хочуть розмістити подібну зброю на орбіті, щоб показати свою силу. Але вчені попереджають, що це призведе до справжньої катастрофи.

За словами вчених, зараз навколо Землі обертається 131 млн уламків розміром від 1 мм до 10 см і вони літають зі швидкістю в 36 тисяч км/год. На такій швидкості навіть невеликий шматочок космічного сміття може пошкодити супутник або космічну станцію. І що більше таких уламків з'явиться, то вищий ризик знищення всіх наявних орбітальних апаратів.

Вчені вважають, що якщо деякі країни не припинять випробування протисупутникової зброї, то через 40 років навколо Землі обертатимуться тільки уламки космічного сміття і більше нічого.

З іншого боку, за словами вчених, зростаюча кількість космічного сміття незабаром завадить запускам нових супутників, а також космічних ракет.

Також автори нової статті вважають, що деякі країни, наприклад, США і Китай, можуть почати справжню війну в космосі. Тобто будуть знищуватися всі супутники противника. І це призведе до появи неймовірної кількості уламків, які знищать всі інші об'єкти в навколоземному космосі. Вчені резюмують, що будь-яке використання зброї в космосі не призведе до перемоги жодної з країн і програє все людство.

Як уже писав Фокус, на орбіті Землі випробувано новітній космічний сміттяр. Нова технологія зможе відстежити траєкторію найменших шматочків сміття в космосі.