Не прощают измену. Ученые рассказали, что заставляет птиц разрывать "брачные союзы"

Исследователи полагают, что моногамные пернатые способны менять партнеров по тем же причинам, что и люди.

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Длительная разлука или интрижка на стороне, как правило, заканчивается для человеческих пар разводом. Но теперь исследователи полагают, что это касается не только нашего вида — схожие факторы играю роль и в расставаниях среди моногамных птиц, пишет The Guardian.

Принято считать, что около 90% всех видов птиц, как правило, выбирают одного партнера и проводят с ним минимум один сезон размножения, а порой и дольше. Тем не менее некоторые моногамные птицы все же могут переключиться на другого партнера для следующего сезона размножения, несмотря на то, что их первоначальный партнер никуда не исчезал. Исследователи называют подобное поведение пернатых "разводом".

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Отметим, что в ряде исследований ученые уже пытались пролить свет на это странное поведение птиц, однако большинство из них все же были сосредоточены на одном конкретном виде. Теперь же исследователи полагают, что им удалось обнаружить два ключевых фактора, которые влияют на принятие решения о "разводе" у широкого круга птиц:

распущенность самцов;

миграция на большие расстояния.

В новом исследовании группа ученых из Германии и Китая использовали ранее опубликованные данные о частоте разводов для 232 видов птиц, а затем сопоставили их с данными о смертности и расстояниях миграции. Кроме того, ученые проставили "оценки распущенности" самкам и самцам разных видов, используя опубликованную информацию о поведении видов. Команда также провела анализ, основанный на эволюционных отношениях между видами — это понадобилось для понимания общего происхождения.

Результаты исследования свидетельствуют, что виды с наивысшими оценками разводов, как правило, тесно связаны друг с другом. Впрочем, это также оказалось справедливо и для видов с наименьшим количеством разводов. Ученые также заметили, что подобная картина наблюдалась и в отношении распущенности самцов.

По словам авторов исследования, у ржанок, ласточек, иволг и черных дроздов наблюдается высокий уровень разводов и распущенности самцов. Тогда как у буревестников, альбатросов, гусей и лебедей были низкие уровни разводов и распущенности самцов.

По словам соавтора исследования, доктора Зитана Сонга из Института поведения животных Макса Планка в Германии, они обнаружили, что беспорядочные связи самца делают его менее привлекательным в глазах самок, так как его внимание и ресурсы будут распределяться между ними. В результате это может привести к "разводу" в следующем сезоне. В то же время ученые отмечают, что самец может существенно улучшить свою физическую форму, если будет спариваться сразу с несколькими самками.

Однако Сонг полагает, что распущенность с боку самок едва ли может привести к таким же последствиям. Ученые полагают, что неопределенность в отношении отцовства потомства может привести к увеличению участия мужчин в родительской заботе. Результаты также свидетельствуют о том, что виды с более длинными расстояниями миграции также характеризуются более высоким уровнем "разводов".

Ученые полагают, что это может быть связано с тем, что после миграции пары могут прибывать в пункт назначения не синхронно, что существенно усложняет задачу — пернатые могут спариться с другими партнерами и это в итоге приведет к "разводу".

Сонг с коллегами полагают, что развод у птиц на самом деле может оказаться не просто стратегий повышения приспособленности или реакцией на экологические факторы, например, миграцию. Ученые полагают, что распущенность в данном случае играет не менее важную роль.

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