Не пробачають зраду. Учені розповіли, що змушує птахів розривати "шлюбні союзи"

Дослідники вважають, що моногамні пернаті здатні змінювати партнерів з тих самих причин, що й люди.

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Тривала розлука або інтрижка на стороні, як правило, закінчується для людських пар розлученням. Але тепер дослідники вважають, що це стосується не тільки нашого виду — схожі чинники відіграють роль і в розставаннях серед моногамних птахів, пише The Guardian.

Заведено вважати, що близько 90% усіх видів птахів, як правило, вибирають одного партнера і проводять з ним мінімум один сезон розмноження, а часом і довше. Проте деякі моногамні птахи все ж можуть перемикатися на іншого партнера для наступного сезону розмноження, попри те, що їхній початковий партнер нікуди не зникав. Дослідники називають таку поведінку пернатих "розлученням".

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Зазначимо, що у низці досліджень учені вже намагалися пролити світло на цю дивну поведінку птахів, однак більшість із них все ж були зосереджені на одному конкретному виді. Тепер же дослідники вважають, що їм вдалося виявити два ключові чинники, які впливають на ухвалення рішення про "розлучення" у широкого кола птахів:

розбещеність самців;

міграція на великі відстані.

У новому дослідженні група вчених з Німеччини та Китаю використали раніше опубліковані дані про частоту розлучень для 232 видів птахів, а потім зіставили їх з даними про смертність і відстані міграції. Крім того, вчені проставили "оцінки розбещеності" самкам і самцям різних видів, використовуючи опубліковану інформацію про поведінку видів. Команда також провела аналіз, заснований на еволюційних відносинах між видами — це знадобилося для розуміння спільного походження.

Результати дослідження свідчать, що види з найвищими оцінками розлучень, як правило, тісно пов'язані один з одним. Втім, це також виявилося справедливим і для видів з найменшою кількістю розлучень. Вчені також помітили, що подібна картина спостерігалася і щодо розбещеності самців.

За словами авторів дослідження, в іржанок, ластівок, іволг і чорних дроздів спостерігається високий рівень розлучень і розбещеності самців. Тоді як у буревісників, альбатросів, гусей і лебедів були низькі рівні розлучень і розбещеності самців.

За словами співавтора дослідження, доктора Зітана Сонга з Інституту поведінки тварин Макса Планка в Німеччині, вони виявили, що безладні зв'язки самця роблять його менш привабливим в очах самок, тому що його увага і ресурси розподілятимуться між ними. У результаті це може призвести до "розлучення" у наступному сезоні. Водночас учені зазначають, що самець може істотно поліпшити свою фізичну форму, якщо спаровуватиметься одразу з кількома самками.

Однак Сонг вважає, що розбещеність з боку самок навряд чи може призвести до таких самих наслідків. Вчені вважають, що невизначеність щодо батьківства потомства може призвести до збільшення участі чоловіків у батьківській турботі. Результати також свідчать про те, що види з довшими відстанями міграції також характеризуються вищим рівнем "розлучень".

Вчені вважають, що це може бути пов'язано з тим, що після міграції пари можуть прибувати в пункт призначення не синхронно, що істотно ускладнює завдання — пернаті можуть злучитися з іншими партнерами, що в підсумку призведе до "розлучення".

Сонг з колегами вважають, що розлучення у птахів насправді може виявитися не просто стратегією підвищення пристосованості або реакцією на екологічні чинники, наприклад, міграцію. Вчені вважають, що розбещеність у цьому випадку відіграє не менш важливу роль.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли птаха з найбілішим пір'ям у світі.