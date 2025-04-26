"Вандал по сусідству": у США дятел-лиходій пошкодив 25 автомобілів (відео)

Мешканці міста в штаті Массачусетс несподівано виявили руйнівника їхніх автомобілів, який цілеспрямовано сідає на транспортні засоби та завдає їм ушкоджень. Птах зумів пошкодити вже щонайменше 25 автомобілів, і це лише встановлені випадки, а мешканцям доводиться вигадувати незвичні способи захисту.

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У матеріалі йдеться, що упродовж останніх кількох тижнів мешканці Рокпорта, що у штаті Массачусетс, почали виявляти на своїх автомобілях пошкодження. Це були розбиті бічні дзеркала та лобове скло.

Тривалий час люди не могли зрозуміти, в чому річ, однак одного разу волею випадку мешканка міста Джанель Фавалоро побачила кривдника й змогла сфотографувати його. З'ясувалося, що робить шкоду транспортним засобам людей дятел.

"Дятел з’явився, приземлився на склоочисники позашляховика в нашому дворі та дивився на своє відображення", — розповіла жінка.

Ймовірно, птах сідав на автомобілі, бачив своє відображення у лобовому склі чи бічних дзеркалах, а тоді починав його клювати. У такий спосіб дятел пошкодив щонайменше 25 автомобілів.

Ще один свідок того, як дятел завдає шкоди транспортним засобам, — Майк Фостер. Чоловік розповів, що бачив на власні очі, як дятел приземлився, і почув стукіт, однак спершу подумав, що це його дівчина.

Директор з комунікацій зоопарку Маямі Рон Мегілл дав коментарі журналістам щодо такої незвичної поведінки птаха. За його словами, причиною агресії дятла могло стати те, що наразі у США триває пік шлюбного сезону цих птахів: саме у цей період вони активно розмножуються.

"Якщо вони бачать своє відображення самих себе, вони не розуміють, що це відображення. Вони думають, що це конкурент", — зазначив Мегілл.

Людям доводиться захищати своє майно

Через такі дії дятла-лиходія мешканцям міста доводиться самостійно дбати про те, аби вберегти свої транспортні засоби від пошкоджень. Вони почали накладати на дзеркала своїх автомобілів поліетиленові плівки або тканину, коли залишають їх біля домівок чи паркують десь — на час, коли транспорт не використовується.

Нагадаємо, 17 квітня курйозний випадок трапився у США, коли кролик заліз у двигун літака.

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