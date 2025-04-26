"Вандал по соседству": в США дятел-злодей повредил 25 автомобилей (видео)

Жители города в штате Массачусетс неожиданно обнаружили разрушителя их автомобилей, который целенаправленно садится на транспортные средства и наносит им повреждения. Птица сумела повредить уже по меньшей мере 25 автомобилей, и это только установленные случаи, а жителям приходится придумывать необычные способы защиты.

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О дятле-злодее, орудующем в США, рассказали в издании NBC News 24 апреля.

В материале говорится, что в течение последних нескольких недель жители Рокпорта, что в штате Массачусетс, начали обнаруживать на своих автомобилях повреждения. Это были разбитые боковые зеркала и лобовое стекло.

Долгое время люди не могли понять, в чем дело, однако однажды волею случая жительница города Джанель Фавалоро увидела обидчика и смогла сфотографировать его. Выяснилось, что делает вред транспортным средствам людей дятел.

"Дятел появился, приземлился на стеклоочистители внедорожника в нашем дворе и смотрел на свое отражение", — рассказала женщина.

Вероятно, птица садилась на автомобили, видела свое отражение в лобовом стекле или боковых зеркалах, а потом начинала его клевать. Таким образом дятел повредил по меньшей мере 25 автомобилей.

Еще один свидетель того, как дятел наносит вред транспортным средствам, — Майк Фостер. Мужчина рассказал, что видел собственными глазами, как дятел приземлился, и услышал стук, однако сначала подумал, что это его девушка.

Директор по коммуникациям зоопарка Майами Рон Мегилл дал комментарии журналистам относительно такого необычного поведения птицы. По его словам, причиной агрессии дятла могло стать то, что сейчас в США продолжается пик брачного сезона этих птиц: именно в этот период они активно размножаются.

"Если они видят свое отражение самих себя, они не понимают, что это отражение. Они думают, что это конкурент", — отметил Мэгилл.

Людям приходится защищать свое имущество

Из-за таких действий дятла-злодея жителям города приходится самостоятельно заботиться о том, чтобы уберечь свои транспортные средства от повреждений. Они начали накладывать на зеркала своих автомобилей полиэтиленовые пленки или ткань, когда оставляют их возле домов или паркуют где-то — на время, когда транспорт не используется.

Напомним, 17 апреля курьезный случай произошел в США, когда кролик залез в двигатель самолета.

Также 14 апреля издание Daily Star рассказало, как попугай застрял на дереве и "посылал" людей до тех пор, пока ему не дали пачку сигарет.