Найстаріша тварина на Землі померла скандальною смертю у віці 507 років: що її вбило

Морська тварина була виловлена біля берегів Ісландії й, як вважають вчені, примудрилася пережити Відродження і промислову революцію. Зрештою тварина, яка прожила на Землі століття, померла через те, що її заморозили під час збору.

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Про це пише IFLScience.

Мова про неймовірного морського молюска куахог (Arctica islandica) на ім'я Мін, який, як вважають вчені, був найстарішою окремою твариною, що коли-небудь була задокументована на Землі. Молюска виловили біля берегів Ісландії 2006 року, потім команда з Університету Бангора у Великій Британії змогла визначити його вік, проаналізувавши унікальні закономірності зростання на його раковині.

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Початкові результати засвідчили, що вік морського молюска, ймовірно, становить від 405 до 410 років, проте кілька років по тому повторний аналіз показав, що молюску було щонайменше 507 років. У результаті морський молюск отримав назву "Мін" на честь китайської династії Мін, яка на момент народження молюска перебувала ще за більш ніж століття від свого краху.

З огляду на те, що Мін, імовірно, народився 1499 року, це означає, що ця істота перебувала на планеті в той самий час, що й Христофор Колумб, Монтесума II, Леонардо да Вінчі, Генріх VIII, Авраам Лінкольн, Шака Зулу, Наполеон, Джордж Вашингтон, Марія Кюрі, Адольф Гітлер, Ґанді та багато інших.

У 2007 році, під час вивчення молюска вчені з'ясували, що він, імовірно, загинув, коли його заморозили під час збирання. Люди були в люті. За словами професора Джеймса Скурса з Університету Бангора, тоді вони з командою отримали безліч листів, у яких їх називали вбивцями молюсків.

Річ у тім, що цей вид молюсків виловлюється в комерційних цілях і вживається в їжу щодня. На щастя, попри те, що Мін, ймовірно, не розкрив весь свій потенціал, його жертва науці не була марною.

Дослідження молюска надали вченим безпрецедентне розуміння того, як змінилися світові океани за останні кілька століть. Вони також допомогли вченим отримати інформацію про природу біологічного старіння.

Відомо, що цей вид морських молюсків споживає дуже мало кисню. Коли у тварини такий повільний метаболізм, це зазвичай також означає, що у неї дуже довга тривалість життя. Однак вчені також вважають, що частина причини такого унікального довголіття молюска криється в його генах.

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