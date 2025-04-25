Старейшее животное на Земле умерло скандальной смертью в возрасте 507 лет: что его убило

Морское животное было выловлено у берегов Исландии и, как считают ученые, умудрилось пережить Возрождение и промышленную революцию. В конце концов животное, прожившее на Земле столетия, умерло из-за того, что его заморозили во время сбора.

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Об этом пишет IFLScience.

Речь о невероятном морском моллюске куахог (Arctica islandica) по имени Мин, который, как считают ученые был самым старым отдельным животным, когда-либо задокументированным на Земле. Моллюск был выловлен у берегов Исландии в 2006 году, затем команда из Университета Бангора в Великобритании смогла определить его возраст, проанализировав уникальные закономерности роста на его раковине.

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Изначальные результаты показали, что возраст морского моллюска, вероятно, составляет от 405 до 410 лет, однако несколько лет спустя повторный анализ показал, что моллюску было не менее 507 лет. В результате морской моллюск получил название "Мин" в честь китайской династии Мин, которая на момент рождения моллюска находилась еще в более чем столетии от своего краха.

Учитывая, что Мин, вероятно, родился в 1499 году, это означает, что это существо находилось на планете в то же время, что и Христофор Колумб, Монтесума II, Леонардо да Винчи, Генрих VIII, Авраам Линкольн, Шака Зулу, Наполеон, Джордж Вашингтон, Мария Кюри, Адольф Гитлер, Ганди и многие другие.

В 2007 году, во время изучения моллюска ученые выяснили, что он, вероятно, погиб, когда его заморозили при сборе. Люди были в ярости. По словам профессора Джеймса Скурса из Университета Бангора, тогда они с командой получили множество писем, в которых их называли убийцами моллюсков.

Дело в том, что этот вид моллюсков вылавливается в коммерческих целях и употребляется в пищу ежедневно. К счастью, несмотря на то, что Мин, вероятно, не раскрыл весь свой потенциал, его жертва науке не была напрасной.

Исследования моллюска предоставили ученым беспрецедентное понимание того, как изменились мировые океаны за последние несколько столетий. Они также помогли ученым получить информацию о природе биологического старения.

Известно, что этот вид морских моллюсков потребляет очень мало кислорода. Когда у животного такой медленный метаболизм, это обычно также означает, что у него очень долгая продолжительность жизни. Однако ученые также считают, что часть причины столь уникального долголетия моллюска кроется в его генах.

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