Надзвичайно сліпучі. Учені знайшли птаха з найбілішим пір'ям у світі (фото)

Дослідження показує, що його пір'я здатне відбивати до 55% світла, що робить їх приблизно на 30% більш відбивальними, ніж будь-які інші у світі.

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Природа ніколи не перестане дивувати вчених — так і цього разу, дослідники вважають, що їм вдалося виявити птаха з найбілішим пір'ям, відомим за всю історію спостережень, пише Science Alert.

У новому дослідженні міжнародна група вчених вивчила пір'я євразійського вальдшнепа (Scolopax rusticola), яке зберігалося в орнітологічній колекції у Швейцарії. За словами провідного автора дослідження та орнітолога Імперського коледжу Лондона Джеймі Даннінга, любителям птахів і раніше було відомо, що у вальдшнепів є ці цікаві білі плями, проте ніхто й не припускав, що вони мають таку відбивальність.

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Зазначимо, що вальдшнепи — строкаті коричневі птахи з білими плямами, розташованими на нижній стороні хвостового пір'я. Як правило, вони мешкають у Європі та Азії, а навесні самці використовують ці плями для приваблення самок на землі, тоді як самки, навпаки, використовують їх для приваблення самців, що летять над головою. Цей дивовижний ритуал відбувається в сутінках або на світанку, у години, коли ці птахи найактивніші.

[ + – ] Білі кінчики пір'я вальдшнепа Фото: Liliana D'Alba

Дослідникам відомо, що в інший час ці білі плями, як правило, приховані під плямистим коричневим пір'ям, що дозволяє їм маскуватися в опалому листі, не залучаючи хижаків, поки вони полюють.

У процесі дослідження вчені з'ясували, що це біле пір'я вальдшнепів, по суті, є унікальним у пернатому світі, адже їх відбивальність досягає рекордних 55%, що переважно на 30% більше, ніж у будь-якого іншого відомого птаха. Даннінг зазначає, що з погляду науки така унікальність пір'я, насправді, дуже зрозуміла, адже "вони повинні збирати весь світ, доступний у дуже слабко освітленому середовищі, під пологом лісу вночі".

[ + – ] Гілки на білому рульовому пір'ї вальдшнепа розташовані як жалюзі Фото: Liliana D'Alba

Під час дослідження вчені використовували спектрометрію, щоб вимірювати коефіцієнт відображення світла, а також оптичне моделювання для відстеження того, як світло взаємодіє з внутрішніми структурами самого пера. Далі вчені порівняли результати зі зразками інших пернатих і з'ясували, що знайшли найбіліше пір'я за всю історію спостережень.

Дослідники зазначають, що за цей блискучий відбивальний ефект білого пір'я вальдшнепа відповідає макро- та мікроскопічній структурі всередині пера. Наприклад, гілки всередині самого пера були сплющені та накладалися одна на одну, як жалюзі — це збільшує площу поверхні, доступної для відбиття і запобігає проникненню світла через щілини між гілками.

[ + – ] Крупний план пера Фото: Gail Robyn Robertson

Крім того, результати дослідження свідчать про те, що гілки пір'я краще розсіюють світло у багатьох напрямках через те, що вони складаються з мережі кератинових нановолокон і повітряних кишень. Учені зазначають, що саме все це разом узяте і зробило пір'я вальдшнепа надзвичайно білим та ефективним у відбиванні.

Раніше Фокус писав про те, що птах, який жив 66 млн років тому, перекреслив усе, що ми знали про еволюцію пернатих.