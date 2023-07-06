Тайна появления воды на Земле. В начале своего формирования наша планета была суше Сахары

Несмотря на то, что 71% поверхности нашей планеты покрыт водой, мы все еще до конца не понимаем, как и когда она сформировалась.

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Не секрет, что большая часть поверхности нашей планеты покрыта водой, при этом ее появление на Земле все еще вызывает уйму вопросов. В течение десятилетий ученые выдвигали массу теорий о том, как вода появилась на Земле, некоторые из них предполагали, что ее доставили астероиды, другие — что планета сама произвела свою самую раннюю воду, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученым из Калифорнийского технологического института удалось максимально приблизиться к разгадке этой тайны. Авторы исследования утверждают, что наша планета на ранних стадиях формирования была абсолютно сухой — по сути, Земля и сформировалась из сухих, каменистых блоков. Исследователи считают, что это указывает на то, что вода на нашей планете фактически должна была появиться лишь на последних этапах формирования.

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Авторы исследования полагают, что появление жизненно важных летучих веществ, в том числе и воды, вероятно, произошло лишь на последних 15% формирования нашей планеты, а возможно и того меньше. Известно, что наша планета возникла около 4,5 миллиарда лет назад, однако процесс ее формирования до сих пор порой ставит исследователей в тупик. Наиболее простым способом изучить процесс формирования Земли является изучение магмы, которая течет "глубоко в жилах планеты".

Едва ли исследователям когда-либо удастся пробурить столь глубоко, чтобы добраться до магмы. Но, с другой стороны, она в конечном итоге и сама пробивается на поверхность Земли в виде лавы. По словам авторов исследования, исходная лавовая магма по сути может происходить из совершенно разных глубин нашей планеты. Например, она может поступать из верхней мантии, на глубине около от 15 до 680 километров, или нижней мантии, на глубине от 680 и до границы с ядром — 2 900 километров.

Теперь исследователи уверены, что ученым стоит лишь взглянуть на магму из разных глубин, чтобы фактически изучить разные слои нашей планеты, в том числе их химические вещества и то, как они взаимодействуют друг с другом. Наша планета сформировалась не мгновенно — на это потребовалось множество времени, а значит летопись ее формирования должна была остаться в виде материалов, сплавленных вместе с течением долгого времени.

Ученые полагают, что разные слои земной мантии способны дать некоторые подсказки относительно того, что происходило в процессе формирования нашей планеты. Результаты нового анализа свидетельствуют о недостатке летучих веществ в нижней мантии Земли, тогда как верхняя напротив — богата ими. Ученые считают, это свидетельствует о том, что планета формировалась из горячих, сухих и каменистых материалов, при этом вода на ней появилась значительно позже.

Авторы исследования полагают, что их открытие в дальнейшем поможет пролить свет на тайну формирования Земли, а также других подобных планет в Солнечной системе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как выглядит внутреннее ядро нашей планеты.