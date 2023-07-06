Таємниця появи води на Землі. На початку свого формування наша планета була сухішою за Сахару

Попри те, що 71% поверхні нашої планети вкритий водою, ми все ще до кінця не розуміємо, як і коли вона сформувалася.

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Не секрет, що більша частина поверхні нашої планети вкрита водою, водночас її поява на Землі все ще викликає безліч запитань. Протягом десятиліть вчені висували масу теорій про те, як вода з'явилася на Землі, деякі з них припускали, що її доставили астероїди, інші — що планета сама виробила свою найбільш ранню воду, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вченим з Каліфорнійського технологічного інституту вдалося максимально наблизитися до розгадки цієї таємниці. Автори дослідження стверджують, що наша планета на ранніх стадіях формування була абсолютно сухою — по суті, Земля і сформувалася з сухих, кам'янистих блоків. Дослідники вважають, що це вказує на те, що вода на нашій планеті фактично мала з'явитися лише на останніх етапах формування.

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Автори дослідження вважають, що поява життєво важливих летких речовин, зокрема й води, ймовірно, відбулася лише на останніх 15% формування нашої планети, а можливо й того менше. Відомо, що наша планета виникла близько 4,5 мільярда років тому, проте процес її формування досі часом ставить дослідників у глухий кут. Найпростішим способом вивчити процес формування Землі є вивчення магми, яка тече "глибоко в жилах планети".

Навряд чи дослідникам коли-небудь вдасться пробурити настільки глибоко, щоб дістатися до магми. Але, з іншого боку, вона в кінцевому підсумку і сама пробивається на поверхню Землі у вигляді лави. За словами авторів дослідження, вихідна лавова магма по суті може походити з абсолютно різних глибин нашої планети. Наприклад, вона може надходити з верхньої мантії, на глибині близько від 15 до 680 кілометрів, або нижньої мантії, на глибині від 680 і до кордону з ядром — 2 900 кілометрів.

Тепер дослідники впевнені, що вченим варто лише поглянути на магму з різних глибин, щоб фактично вивчити різні шари нашої планети, зокрема їхні хімічні речовини й те, як вони взаємодіють один з одним. Наша планета сформувалася не миттєво — на це знадобилося безліч часу, а значить літопис її формування повинен був залишитися у вигляді матеріалів, сплавлених разом з плином довгого часу.

Вчені вважають, що різні шари земної мантії здатні дати деякі підказки щодо того, що відбувалося в процесі формування нашої планети. Результати нового аналізу свідчать про нестачу летких речовин у нижній мантії Землі, тоді як верхня навпаки — багата ними. Вчені вважають, це свідчить про те, що планета формувалася з гарячих, сухих і кам'янистих матеріалів, при цьому вода на ній з'явилася значно пізніше.

Автори дослідження вважають, що їхнє відкриття надалі допоможе пролити світло на таємницю формування Землі, а також інших подібних планет у Сонячній системі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який вигляд має внутрішнє ядро нашої планети.