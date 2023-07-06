Серце Землі поцятковане шрамами. Учені розповіли, який вигляд має внутрішнє ядро нашої планети

Нове дослідження показує, що земне ядро зовсім не схоже на металеву гладку сферу.

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Уявляючи собі серце нашої планети, ми, ймовірно, могли б уявити якусь гладку металеву сферу, що обертається під шарами "тягучої іриски й карамелі". Однак нове дослідження вчених показує, що внутрішнє ядро Землі зовсім не є гладким і рівним, пише Science Alert.

У новому дослідженні геолог з Корнелльського університету Гуаннінг Панг з колегами використали сейсмічні дані з глобальної мережі з двох десятків сейсмометрів, розкиданих по всій земній кулі й призначених для виявлення слабких сигналів від підземних ядерних вибухів. Зазначимо, що раніше вчені вже намагалися нанести на карту внутрішнє ядро планети, однак тоді вони використовували лише дані з одного сейсмічного масиву або ділянки внутрішнього ядра. За словами Панга, фактично їм із колегами вдалося вперше підтвердити, що подібні нерівності знаходяться всюди всередині серця Землі.

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Тепер дослідники заявляють, що внутрішнє ядро нашої планети зовсім не є рівним і гладким, а скоріше текстуроване, як "гобелен із тканини". Про це свідчать тисячі землетрусів, що відбиваються від твердого металевого центру планети, які вивчили вчені.

Мережа сейсмічних груп, що використовуються для вимірювання землетрусів у цьому дослідженні Фото: vaccine-1

Під час аналізу вони виміряли зворотне розсіювання, використовуючи всесвітню мережу датчиків, і тепер вважають, що отримані ними результати дають "свіжий погляд" на розуміння того, як зростало і зміцнювалося з плином часу серце нашої планети. Дослідники також зазначають, що з віком, шрами на серці Землі стають дедалі більш вираженими, чим глибше проникають сейсмічні хвилі у внутрішнє ядро.

Зазначимо, що дослідники й раніше підозрювали, що у внутрішньому ядрі планети є шари з кристалами заліза, які створюють зерна, подібні до тих, що можна помітити на деревині. Це відбувається через те, що на великих глибинах залізо твердне.

За словами Панга, вони з колегами дійшли висновку, що внутрішнє ядро Землі не є однорідною масою, а радше пронизане текстурою. І ця текстура, на думку вчених, здатна розповісти про те, як утворилося ядро і як йому вдається розвиватися під дією геодинамічних сил і крутних моментів.

Під час дослідження вчені проаналізували дані майже 2 500 землетрусів, досить сильних, щоб відбитися від серця планети й повернутися на поверхню зі змінами хвиль, які можна виявити. Далі Панг разом із сейсмологом з Університету Юти Кітом Копером та іншими колегами склали тривимірну карту, яка демонструє відносну силу сейсмічних хвиль, розсіяних у центрі Землі. У результаті їм вдалося зобразити всі "нерівності та зморшки" на внутрішньому ядрі Землі діаметром не менше 10 кілометрів.

Внутрішнє ядро Землі A) створює клаптикову ковдру сил розсіювання сейсмічних хвиль. Розсіювання посилюється ближче до центру ядра (Б) Фото: vaccine-1

Вчені також виявили, що ці відмітини на серці Землі стають більш вираженими у напрямку до центру. Передбачається, що сейсмічні хвилі розсіювалися далі, коли проходили на 500-800 кілометрів нижче за кордон між внутрішнім і зовнішнім ядрами планети.

Дослідники припускають, що "шрами" на внутрішньому ядрі планети свідчать про те, що воно пройшло період швидкого зростання, після чого почало повільно тверднути, перетворюючись на твердий шматок заліза, який відомий нам сьогодні.

Панг із колегами зазначають, попри це відкриття, геологам ще надто мало відомо про те, як сформувалася наша планета, тому так важливо безперервне сейсмічне картування тканини внутрішнього ядра. Передбачається, що надалі воно зможе пролити світло на історію та еволюцію нашої планети та її магнітного поля.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що в центрі ядра Землі прихована величезна залізна куля.