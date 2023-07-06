Многолетняя пытка. История безостановочно икающего 68 лет мужчины

Хроническая икота — это не просто раздражение. Это сигнал об ухудшении здоровья, причиняющий серьезный повседневный дискомфорт, как показывает многолетний опыт Чарльза Осборна.

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Все мы знаем невыносимые муки, приходящие с внезапно появляющейся икотой. Мы бросаем все дела и применяем множество тактик, чтобы справиться с ней как можно быстрее. А теперь представьте, что все методы недейственны и вы живете с этой непрерывной пыткой целых 68 лет. Такова была реальность для Чарльза Осборна, мужчины из Небраски, который начал икать в один прекрасный день в 1922 году и не прекращал до 1990 года. Об удивительной истории несчастного мужчины пишет ScienceAlert.

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Но прежде чем мы погрузимся в историю Чарльза, давайте разберемся, что такое икота. Да-да, поверхностно все мы знаем, что это что-то неприятное. Но ее научные определения и процессы, лежащие в ее основе куда более увлекательны. Икота возникает из-за непроизвольного сокращения дыхательных мышц. За это отвечает рефлекторный путь в нашей нервной системе. Когда эти мышцы сокращаются, отверстие между голосовыми связками (глоттис) внезапно закрывается, создавая характерный звук "ик".

Икоту могут вызвать различные факторы, включая переедание, чрезмерное употребление алкоголя или даже сильное волнение. Хотя мы до конца не понимаем, почему она возникает, мы знаем, что она является обычным делом даже когда мы еще находимся в утробе нашей матери, что намекает на то, что она может играть определенную роль в подготовке мышц плода к дыханию.

Когда вы думаете об икоте, вы можете вспомнить различные средства от нее: выпить холодной воды, задержать дыхание или даже попытаться напугать кого-нибудь. Но важно помнить, что ни одно из этих средств не доказало своей эффективности и безопасности. Недавно один невролог разработал соломинку, которая показала хорошие результаты предотвращения икоты в первых испытаниях. Тем не менее, ее эффективность нуждается в дальнейшем изучении.

Хотя большинство из нас привыкло к тому, что икота через некоторое время проходит сама по себе, не следует упускать из виду икоту, длящуюся дольше. Хроническая икота, длящаяся более 48 часов или не проходящая более месяца, может быть признаком серьезных заболеваний, включая расстройства центральной нервной системы, диабет, хирургическое вмешательство, рефлюкс, инсульт или даже рак.

В некоторых случаях икота была единственным симптомом сердечного приступа, а в другом случае — опухоли мозга. Поэтому, если вы обнаружили, что икаете необычно долго, рекомендуется обратиться к врачу. Обследование может выявить основные патологии, особенно в пищеводе или желудке, которые в большинстве случаев поддаются лечению.

Теперь вернемся к истории Чарльза Осборна. Несмотря на обращение за медицинской помощью к нескольким врачам, лекарство от его хронической икоты так и не было найдено. Попытки остановить икоту включали в себя даже воздействие смеси угарного газа и кислорода, что, к сожалению, оказалось небезопасным для его дыхания. Чарльз, однако, не позволил своему состоянию омрачить его дух. Он освоил уникальную технику дыхания, чтобы свести к минимуму звук икания, и прожил свою жизнь в хорошем, приподнятом настроении.

В феврале 1990 года по неизвестным причинам его икота внезапно прекратилась, что позволило ему прожить последний год жизни без постоянного икания. Случай Чарльза Осборна является свидетельством человеческой выносливости и загадкой для медицинской науки, напоминая нам о том, что нам еще многое предстоит узнать о нашем теле.

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