Серьезные побочки: в продажу поступит спорное лекарство от болезни Альцгеймера
Об опасности побочных эффектов препарата ведутся жаркие споры, тем не менее это единственный препарат, который показал реальный эффект замедления болезни.
Новое лекарство, предназначенное для борьбы с болезнью Альцгеймера, только что получило полное одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами на поступление в продажу. Это важное событие для сотен миллионов людей, поскольку это первый препарат, который, как показали испытания, замедляет прогрессирование этого страшного заболевания, пишет New Atlas.
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Препарат под названием Leqembi производится японской компанией Eisai. Это внутривенный препарат, то есть он вводится непосредственно в кровь через капельницу. Это не лекарство от болезни Альцгеймера, но оно не менее важно на фронте борьбы с недугом, ведь его применение значительно замедляет ухудшение памяти и мышления у пациентов на ранних стадиях болезни. В ходе испытаний удалось замедлить темпы снижения умственных способностей на 27% у пациентов с легкими симптомами болезни Альцгеймера. Хоть это и не остановит недуг, но даст больным и системам здравоохранения больше времени, что в итоге повысит шансы однажды побороть болезнь.
Основной действующий механизм препарата работает за счет уменьшения липких амилоидных бляшек, которые накапливаются в мозге по мере прогрессирования болезни Альцгеймера. Амилоидные бляшки похожи на мусорные кучи, которые клетки мозга не могут очистить. Со временем эти бляшки мешают клеткам мозга общаться и вызывают повреждения.
Однако не все так радужно и у, казалось бы, полезного препарата есть и обратная сторона медали. Он может иметь серьезные побочные эффекты, включая отек мозга или кровотечение. С ними столкнулись около 13% участников клинических испытаний. Кроме того, люди с определенной генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера или принимающие препараты, разжижающие кровь, могут подвергаться повышенному риску развития заболевания при использовании этого препарата. Самыми распространенными побочными эффектами были головные боли и реакции, связанные с инфузией — побочные эффекты, которые человек может испытать во время или после получения лекарства через капельницу, которые могут включать такие симптомы, как жар, озноб, сыпь или затрудненное дыхание.
С точки зрения практических последствий, выход препарата на рынок открывает мир возможностей для более чем шести миллионов взрослых, живущих с болезнью Альцгеймера, в одних только США. Это дает время, которое больные смогут потратить на продолжение лечения, проведение времени с близкими людьми, а также наслаждение своей повседневной жизнью, пока еще не настолько затронутой болезнью. Проще говоря, препарат предлагает способ замедлить тиканье часов недуга, выиграв больше времени для пациентов и их семей. Но не стоит забывать и о побочных эффектах, которые без тщательной регулировки продаж и распространенной практике самолечения могут стать фатальными для громадного количества людей.
Несмотря на его высокую цену (ожидается, что она составит около 26 500 долларов в год), есть надежда, что после одобрения управлением, расходы могут быть покрыты медицинскими страховыми компаниями. Это не идеальное решение, но это шаг в правильном направлении и признак прогресса в борьбе с болезнью Альцгеймера.
В целом, одобрение препарата означает важную веху в лечении болезни Альцгеймера. Хотя это не лекарство, это мощный инструмент в нашем арсенале против болезни, дающий надежду миллионам людей, страдающих от нее. Будущие исследования, вероятно, будут направлены на снижение опасных побочных эффектов и расширение преимуществ препарата, приближая день, когда болезнь Альцгеймера уйдет в прошлое.
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