Серьезные побочки: в продажу поступит спорное лекарство от болезни Альцгеймера

Об опасности побочных эффектов препарата ведутся жаркие споры, тем не менее это единственный препарат, который показал реальный эффект замедления болезни.

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Новое лекарство, предназначенное для борьбы с болезнью Альцгеймера, только что получило полное одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами на поступление в продажу. Это важное событие для сотен миллионов людей, поскольку это первый препарат, который, как показали испытания, замедляет прогрессирование этого страшного заболевания, пишет New Atlas.

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Препарат под названием Leqembi производится японской компанией Eisai. Это внутривенный препарат, то есть он вводится непосредственно в кровь через капельницу. Это не лекарство от болезни Альцгеймера, но оно не менее важно на фронте борьбы с недугом, ведь его применение значительно замедляет ухудшение памяти и мышления у пациентов на ранних стадиях болезни. В ходе испытаний удалось замедлить темпы снижения умственных способностей на 27% у пациентов с легкими симптомами болезни Альцгеймера. Хоть это и не остановит недуг, но даст больным и системам здравоохранения больше времени, что в итоге повысит шансы однажды побороть болезнь.

Основной действующий механизм препарата работает за счет уменьшения липких амилоидных бляшек, которые накапливаются в мозге по мере прогрессирования болезни Альцгеймера. Амилоидные бляшки похожи на мусорные кучи, которые клетки мозга не могут очистить. Со временем эти бляшки мешают клеткам мозга общаться и вызывают повреждения.

Однако не все так радужно и у, казалось бы, полезного препарата есть и обратная сторона медали. Он может иметь серьезные побочные эффекты, включая отек мозга или кровотечение. С ними столкнулись около 13% участников клинических испытаний. Кроме того, люди с определенной генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера или принимающие препараты, разжижающие кровь, могут подвергаться повышенному риску развития заболевания при использовании этого препарата. Самыми распространенными побочными эффектами были головные боли и реакции, связанные с инфузией — побочные эффекты, которые человек может испытать во время или после получения лекарства через капельницу, которые могут включать такие симптомы, как жар, озноб, сыпь или затрудненное дыхание.

С точки зрения практических последствий, выход препарата на рынок открывает мир возможностей для более чем шести миллионов взрослых, живущих с болезнью Альцгеймера, в одних только США. Это дает время, которое больные смогут потратить на продолжение лечения, проведение времени с близкими людьми, а также наслаждение своей повседневной жизнью, пока еще не настолько затронутой болезнью. Проще говоря, препарат предлагает способ замедлить тиканье часов недуга, выиграв больше времени для пациентов и их семей. Но не стоит забывать и о побочных эффектах, которые без тщательной регулировки продаж и распространенной практике самолечения могут стать фатальными для громадного количества людей.

Несмотря на его высокую цену (ожидается, что она составит около 26 500 долларов в год), есть надежда, что после одобрения управлением, расходы могут быть покрыты медицинскими страховыми компаниями. Это не идеальное решение, но это шаг в правильном направлении и признак прогресса в борьбе с болезнью Альцгеймера.

В целом, одобрение препарата означает важную веху в лечении болезни Альцгеймера. Хотя это не лекарство, это мощный инструмент в нашем арсенале против болезни, дающий надежду миллионам людей, страдающих от нее. Будущие исследования, вероятно, будут направлены на снижение опасных побочных эффектов и расширение преимуществ препарата, приближая день, когда болезнь Альцгеймера уйдет в прошлое.

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