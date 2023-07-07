Серйозні побочки: у продаж надійдуть спірні ліки від хвороби Альцгеймера

Про небезпеку побічних ефектів препарату точаться палкі суперечки, проте це єдиний препарат, який показав реальний ефект уповільнення хвороби.

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Нові ліки, призначені для боротьби з хворобою Альцгеймера, щойно отримали повне схвалення Управління з контролю за продуктами і ліками на надходження в продаж. Це важлива подія для сотень мільйонів людей, оскільки це перший препарат, який, як показали випробування, уповільнює прогресування цього страшного захворювання, пише New Atlas.

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Препарат під назвою Leqembi виробляє японська компанія Eisai. Це внутрішньовенний препарат, тобто він вводиться безпосередньо в кров через крапельницю. Це не ліки від хвороби Альцгеймера, але вони є не менш важливими на фронті боротьби з недугою, адже їх застосування значно сповільнює погіршення пам'яті та мислення у пацієнтів на ранніх стадіях хвороби. Під час випробувань вдалося уповільнити темпи зниження розумових здібностей на 27% у пацієнтів з легкими симптомами хвороби Альцгеймера. Хоч це і не зупинить недугу, але дасть хворим і системам охорони здоров'я більше часу, що в підсумку підвищить шанси одного дня побороти хворобу.

Основний діючий механізм препарату працює за рахунок зменшення липких амілоїдних бляшок, які накопичуються в мозку в міру прогресування хвороби Альцгеймера. Амілоїдні бляшки схожі на купи сміття, які клітини мозку не можуть очистити. Згодом ці бляшки заважають клітинам мозку спілкуватися і спричиняють пошкодження.

Однак не все так райдужно і у, здавалося б, корисного препарату є і зворотний бік медалі. Він може мати серйозні побічні ефекти, включно з набряком мозку або кровотечею. З ними зіткнулися близько 13% учасників клінічних випробувань. Крім того, люди з певною генетичною схильністю до хвороби Альцгеймера або ті, що приймають препарати, які розріджують кров, можуть піддаватися підвищеному ризику розвитку захворювання під час використання цього препарату. Найпоширенішими побічними ефектами були головні болі та реакції, пов'язані з інфузією — побічні ефекти, яких людина може зазнати під час або після отримання ліків через крапельницю, що можуть охоплювати такі симптоми, як жар, озноб, висип або утруднене дихання.

З точки зору практичних наслідків, вихід препарату на ринок відкриває світ можливостей для більш ніж шести мільйонів дорослих, які живуть із хворобою Альцгеймера, в одних тільки США. Це дає час, який хворі зможуть витратити на продовження лікування, проведення часу з близькими людьми, а також насолоду своїм повсякденним життям, яке поки що не настільки зачепила хвороба. Простіше кажучи, препарат пропонує спосіб сповільнити цокання годинника недуги, вигравши більше часу для пацієнтів та їхніх сімей. Але не варто забувати і про побічні ефекти, які без ретельного регулювання продажів і поширеної практики самолікування можуть стати фатальними для величезної кількості людей.

Незважаючи на його високу ціну (очікується, що вона становитиме близько 26 500 доларів на рік), є надія, що після схвалення управлінням, витрати можуть бути покриті медичними страховими компаніями. Це не ідеальне рішення, але це крок у правильному напрямку і ознака прогресу в боротьбі з хворобою Альцгеймера.

Загалом, схвалення препарату означає важливу віху в лікуванні хвороби Альцгеймера. Хоча це не ліки, це потужний інструмент у нашому арсеналі проти хвороби, що дає надію мільйонам людей, які страждають від неї. Майбутні дослідження, ймовірно, будуть спрямовані на зниження небезпечних побічних ефектів і розширення переваг препарату, наближаючи день, коли хвороба Альцгеймера піде в минуле.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.