Сюрприз медного века. Древний вождь, которого считали мужчиной, на самом деле был женщиной

Недавний анализ скелета, найденного в древней гробнице вблизи Валенсии, Испания, поставил под сомнение имеющиеся предположения относительно пола и социального статуса ее владельца.

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Недавнее исследование одного скелета, найденного в испанской гробнице, сделало удивительное открытие: лицо, которое считали мужчиной, на самом деле оказалось женщиной, пишет IFLScience.

Раскопанная в 2008 году вблизи Валенсии гробница привлекла внимание благодаря своему богатому содержимому, датируемому медным веком (3200-2200 гг. до н. э.). Среди роскошных артефактов, найденных в ней, были бивни слоновой кости, кремень, скорлупа страусиного яйца, янтарь и кинжал из горного хрусталя.

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Сначала предполагали, что похороненный в гробнице был молодым мужчиной высокого социального статуса. Однако группа археологов из Университета Севильи начала подозревать, что этот человек мог быть женщиной. Чтобы углубиться в гипотезу, команда применила технику, известную как анализ пептида амелогенина на зубах скелета.

Анализ пептида амелогенина позволяет определить пол скелета, исследуя белок, образующий эмаль, амелогенин. У мужчин этот белок кодируется геном AMELY на Y-хромосоме, тогда как женщины имеют две копии гена AMELX на Х-хромосоме, что позволяет им производить амелогенин.

Результаты подтвердили, что лицо действительно была женщиной, а это противоречило предыдущим предположениям. Следовательно, исследователи окрестили ее "Леди из слоновой кости" ("Ivory Lady").

Интересно, что эта представительница элиты унаследовала свой высокий статус не только через брак. Исследователи изучили другие могилы поблизости и пришли к выводу, что "Леди из слоновой кости" получила такое высокое положение благодаря собственным достижениям и заслугам.

Коллекция реликвий, найденных в гробнице "Леди из слоновой кости" Фото: Miriam Lucianez Trivino

"Отсутствие ритуальных предметов в захоронениях младенцев из Валенсии свидетельствует о том, что в этот период высокий статус не придавался по рождению", — отметил Леонардо Гарсия Санжуан, профессор доисторического факультета Севильского университета и автор исследования.

Он объяснил основания для того, чтобы считать Леди выдающейся фигурой своего времени. Во-первых, ее могила находилась в мегалитической гробнице, которая впоследствии стала центром широкой погребальной и ритуальной деятельности в течение 200-250 лет. Это включало строительство более 60 меньших гробниц и многочисленные захоронения в ямах.

"Во-вторых, примерно через два-три поколения после ее захоронения, в 80 метрах к югу от ее могилы построили Монтелирио Толос. Свежий набор погребальных вещей, включая великолепные артефакты, такие как кинжал с лезвием из горного хрусталя и рукояткой из слоновой кости, положили в ее могилу", — добавил Санжуан.

Популярные представления о древних цивилизациях часто изображают их как жесткие иерархии, в которых доминировали мужские фигуры и тестостерон. Однако прошлое оказывается более многогранным, чем может показаться на первый взгляд.

Более того, взгляды на пол, гендер и социальные роли значительно эволюционировали на протяжении истории, меняясь в разных обществах. Археологические находки, от останков викингов в Северной Европе до древних майя в Южной Америке, освещают случаи, когда женщины служили воинами или поднимались на вершину социальной иерархии.

Санжуан объяснил: "Наше исследование показывает, что это не обязательно было так в период медного века на Пиренейском полуострове. Женщины также могли занимать высокие должности лидеров в догосударственных обществах. Следовательно, женщины имеют решающее значение для анализа социальной сложности".

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