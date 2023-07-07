Все предрешено с рождения. Шизофрения начинает свое развитие еще в утробе матери

Ученые, возможно, раскрыли истоки шизофрении в виде генов, начинающих процесс формирования недуга еще на стадии плода.

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Если вы когда-нибудь задумывались о том, что происходит в первые мгновения жизни, вы не одиноки. Ученые давно интересуются этим периодом — особенно те, кто исследует шизофрению, расстройство мозга, которым страдает примерно 1 из 300 человек в мире. Недавнее открытие, возможно, еще на один шаг приблизило нас к пониманию истоков этого заболевания, пишет ScienceAlert.

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Шизофрения — это сложное заболевание, симптомы которого обычно начинают проявляться в раннем взрослом возрасте. Люди, страдающие шизофренией, могут испытывать бредовые мысли или испытывать трудности с ясным мышлением. Мы знаем, что это заболевание имеет генетические корни, но считается, что на него также влияют внешние факторы, такие как детские травмы или вирусные инфекции. Появляется все больше доказательств того, что состояние может начать формироваться во время беременности или в результате осложнений в этот период.

Ученые проанализировали генетические данные из образцов крови почти 25 000 человек — некоторые из них страдали шизофренией, другие — нет. Они выявили два конкретных гена, называемых NRXN1 и ABCB11, которые показали отсутствие копий у больных шизофренией, что потенциально может стать важным ключом к разгадке.

Это еще один кусочек головоломки ведущий к полному пониманию природы заболевания. Ген NRXN1 помогает клеткам мозга передавать сигналы. Ранее он уже был связан с шизофренией, но только в тех случаях, когда мутация передавалась от родителей к ребенку. Однако в этом новом исследовании недостающие копии, по-видимому, возникли после зачатия — процесс, известный как соматическая мутация. Проще говоря, мутация присутствует не в каждой клетке тела, а в определенных, таких как клетки мозга и крови. Это ключевое различие, которое может иметь большое значение для понимания того, как и когда возникает шизофрения.

Другой обнаруженный ген, ABCB11, является немного более необычным подозреваемым. Известный своей ролью в кодировании белка печени, он до сих пор не был тесно связан с шизофренией. Особенно интересно то, что изменения в этом гене были обнаружены у людей с шизофренией, которые не реагировали на антипсихотические препараты, что позволяет предположить наличие связи между этим геном и устойчивостью к лечению.

Полученные группой результаты открывают новые вопросы и потенциальные направления для дальнейших исследований. Авторы считают, что эти два гена могут вносить небольшой, но значительный вклад в генетическую архитектуру шизофрении, но насколько большой и в какой степени, еще предстоит выяснить.

Результат исследования сводится к следующему: возможно, существуют генетические изменения, которые происходят на ранних этапах жизни — возможно, даже в утробе матери — и способствуют развитию шизофрении. Если эти результаты подтвердятся при дальнейшем изучении, они могут указать путь к раннему вмешательству или даже профилактике этого серьезного расстройства на стадии формирования плода.

Важно помнить, что это только первые результаты, и предстоит провести еще много исследований. Тем не менее, это захватывающий шаг на нашем общем пути к пониманию истоков шизофрении и к улучшению жизни людей, живущих с этим заболеванием.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали развитие шизофрении с концентрацией витамина D у матери. Исследование показало, что корни шизофрении могут быть связаны с уровнем материнского витамина D, который играет важную роль в формировании клеток, ответственных за выработку дофамина.

Также Фокус писал о том, что употребление каннабиса связано с 30% случаев шизофрении у молодых людей. Хотя многие считают случайное употребление каннабиса безвредным, недавние исследования свидетельствуют об обратном.