Жил 3 млн лет назад. Обнаружены останки одного из самых маленьких пингвинов на Земле (фото)

Этот новый вид давно вымерших птиц может быть предком современных самых маленьких пингвинов на нашей планете.

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На территории Новой Зеландии сейчас обитают три вида пингвинов и среди них – самый мелкий представитель этих нелетающих птиц. Этот вид имеет название малый или голубой пингвин. Но недавно ученые обнаружили здесь два окаменелых черепа древних пингвинов. Это открытие предполагает, что на Земле 3 млн лет назад жили еще меньшие пингвины, а также этот новый вид, получивший название Eudyptula wilsonae может быть предком малого пингвина, пишет IFLScience.

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Ученые из Новой Зеландии обнаружили на территории страны два окаменелых черепа абсолютно нового вида давно вымерших пингвинов. Результаты нового исследования были опубликованы в издании The Journal of Paleontology и как показал анализ, эти окаменелости по размерам немного меньше чем черепа современных малых пингвинов, но очень на них похожи.

Ученые из Новой Зеландии обнаружили на территории страны два окаменелых черепа абсолютно нового вида давно вымерших пингвинов Фото: IFLS

Предварительные результаты исследования показывают, что этот вид древних пингвинов, который назвали Eudyptula wilsonae (то есть малый пингвин Уилсон, название дали в честь орнитолога Керри-Джейн Уилсон), может быть прямым предком ныне живущих малых или голубых пингвинов. Эти нелетающие птицы считаются самыми маленькими из всех живущих на Земле пингвинов и их рост составляет примерно 30 см, а весят они около 1,5 кг.

Современный малый пингвин Фото: Wikipedia

По словам авторов исследования, точно определить размер Eudyptula wilsonae пока сложно, ведь кроме черепа не обнаружено других окаменелых костей. Но учитывая, что череп древней птицы немного меньше, можно предположить, что она была также немного меньше своего ныне живущего потомка.

Так мог выглядеть древний пингвин Eudyptula wilsonae Фото: IFLScience

Стоит сказать, что недавно в Новой Зеландии обнаружили останки одних из самых больших пингвинов, которые когда-либо жили на Земле. Ученые считают, что их рост был сравним с ростом человека. Новый вид гигантских нелетающих птиц, которых теперь считают самыми тяжелыми пингвинами из всех живших на Земле, получил название Kumimanu fordycei. Эти древние пингвины жили примерно 55 млн лет назад и весили 154 кг.

Что же касается вида Eudyptula wilsonae, то благодаря окаменелостям ученые надеются получить новую информацию о том, как пингвины выжили в древних морях, которые были намного теплее, чем сегодня. По словам ученых, размер тела и форма черепа очень маленьких пингвинов не особо изменилась за миллионы лет эволюции, несмотря на изменения климата и окружающей среды за этот период времени.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что жизнь на Земле возникла раньше, чем движение литосферных плит. Новое исследование полагает, что тектонические процессы на Земле начались уже после появления первых живых организмов.

Также Фокус писал о том, что самцы паутинных клещей сдирают кожу с самок перед спариванием и такого не видели ни у одного животного. Ученые впервые наблюдали жуткий ритуал спаривания паукообразных.