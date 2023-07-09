Самцы клещей сдирают кожу с самок перед спариванием: этого не видели ни у одного животного (фото)

Ученые впервые наблюдали жуткий ритуал спаривания насекомых, который раньше не наблюдали ни у одного вида животных.

Related video

Исследователи из Австрии впервые наблюдали очень жуткий ритуал спаривания паутинных клещей, во время которого самцы насекомых "раздевают" самку перед спариванием, сдирая с нее кожу, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Венского университета проводили исследование паутинных клещей, крошечных паукообразных, в своей лаборатории. В процессе наблюдения за поведением клещей ученые впервые среди всех видов животных наблюдали жуткий ритуал спаривания.

Оказалось, что самцы паутинных клещей охраняют самок в течение нескольких часов, когда те достигают половой зрелости в возрасте 10 дней. В это время самки начинают процесс замены старой кожи на новую. Но чтобы начать спаривание самцы начинают сами сдирать старую кожу с самок.

По словам ученых, самцы способны определить по внешним признакам, когда у самок паутинных клещей начнется процесс смены кожи и они станут готовы для оплодотворения.

Но в это время самцы для ускорения процесса смены внешнего покрова у самок сами начинают "раздевать" их с помощью своих ротовых органов. После того, как старая кожа будет удалена, самцы вставляют свой репродуктивный орган в самку для оплодотворения.

Также ученые заметили, что иногда самцы паутинных клещей с помощью своих передних лап начинают стучать по самкам, скорее всего для того, чтобы те скорее подготовились к процессу "линьки" и спаривания.

Ученые впервые наблюдали жуткий ритуал спаривания насекомых, который раньше не наблюдали ни у одного вида животных Фото: Live Science

Ученые считают, что самцы специально охраняют самок, чтобы их не оплодотворил другой самец, потому как первый партнер самки станет отцом всего ее потомства. Несмотря на то, что на процесс подготовки к спариванию может уйти пара часов, самом совокупление длится всего пару секунд.

Также исследование показало еще одну странную особенность в поведении этих паукообразных. Оказалось, что иногда самки могут сами, без помощи самцов "снять" с себя кожу. Но они сдирали ее начиная с головы, в то время как самцы делают это начиная с задней части самки.

По словам авторов исследования, такой жуткий ритуал спаривания показывает, что даже среде таких крошечных животных возникает острая конкуренция и такое поведение обусловлено жестким половым отбором.

Далее ученые хотят узнать, что происходит, когда самцам паутинных клещей приходится бороться с соперниками за право первыми "раздеть" самку.

Фокус уже писал о том, что обезьяна съела свое дитя, протаскав его в руках несколько дней, словно куклу. Исследователи отмечают, что подобные случаи каннибализма у обезьян чрезвычайно редки, а в неволе они и вовсе ранее не наблюдались.

Также Фокус писал о том, что змеи нуждаются в компании для борьбы со стрессом. Как и люди, гремучие змеи могут испытывать стресс. Удивительно то, что они, как и мы, могут находить облегчение в дружеском общении.