Самцы клещей сдирают кожу с самок перед спариванием: этого не видели ни у одного животного (фото)
Ученые впервые наблюдали жуткий ритуал спаривания насекомых, который раньше не наблюдали ни у одного вида животных.
Исследователи из Австрии впервые наблюдали очень жуткий ритуал спаривания паутинных клещей, во время которого самцы насекомых "раздевают" самку перед спариванием, сдирая с нее кожу, пишет Live Science.
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Ученые из Венского университета проводили исследование паутинных клещей, крошечных паукообразных, в своей лаборатории. В процессе наблюдения за поведением клещей ученые впервые среди всех видов животных наблюдали жуткий ритуал спаривания.
Оказалось, что самцы паутинных клещей охраняют самок в течение нескольких часов, когда те достигают половой зрелости в возрасте 10 дней. В это время самки начинают процесс замены старой кожи на новую. Но чтобы начать спаривание самцы начинают сами сдирать старую кожу с самок.
По словам ученых, самцы способны определить по внешним признакам, когда у самок паутинных клещей начнется процесс смены кожи и они станут готовы для оплодотворения.
Но в это время самцы для ускорения процесса смены внешнего покрова у самок сами начинают "раздевать" их с помощью своих ротовых органов. После того, как старая кожа будет удалена, самцы вставляют свой репродуктивный орган в самку для оплодотворения.
Также ученые заметили, что иногда самцы паутинных клещей с помощью своих передних лап начинают стучать по самкам, скорее всего для того, чтобы те скорее подготовились к процессу "линьки" и спаривания.
Ученые считают, что самцы специально охраняют самок, чтобы их не оплодотворил другой самец, потому как первый партнер самки станет отцом всего ее потомства. Несмотря на то, что на процесс подготовки к спариванию может уйти пара часов, самом совокупление длится всего пару секунд.
Также исследование показало еще одну странную особенность в поведении этих паукообразных. Оказалось, что иногда самки могут сами, без помощи самцов "снять" с себя кожу. Но они сдирали ее начиная с головы, в то время как самцы делают это начиная с задней части самки.
По словам авторов исследования, такой жуткий ритуал спаривания показывает, что даже среде таких крошечных животных возникает острая конкуренция и такое поведение обусловлено жестким половым отбором.
Далее ученые хотят узнать, что происходит, когда самцам паутинных клещей приходится бороться с соперниками за право первыми "раздеть" самку.
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