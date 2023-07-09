Самці кліщів здирають шкіру з самок перед спарюванням: цього не бачили в жодної тварини (фото)

Учені вперше спостерігали моторошний ритуал спарювання комах, який раніше не спостерігали в жодного виду тварин.

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Дослідники з Австрії вперше спостерігали дуже моторошний ритуал спарювання павутинних кліщів, під час якого самці комах "роздягають" самку перед спарюванням, здираючи з неї шкіру, пише Live Science.

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Учені з Віденського університету проводили дослідження павутинних кліщів, крихітних павукоподібних, у своїй лабораторії. У процесі спостереження за поведінкою кліщів учені вперше серед усіх видів тварин спостерігали моторошний ритуал спарювання.

Виявилося, що самці павутинних кліщів охороняють самок протягом кількох годин, коли ті досягають статевої зрілості у віці 10 днів. У цей час самки починають процес заміни старої шкіри на нову. Але щоб почати спарювання самці починають самі здирати стару шкіру з самок.

За словами вчених, самці здатні визначити за зовнішніми ознаками, коли у самок павутинних кліщів почнеться процес зміни шкіри і вони стануть готовими для запліднення.

Але в цей час самці для прискорення процесу зміни зовнішнього покриву в самок самі починають "роздягати" їх за допомогою своїх ротових органів. Після того, як стару шкіру буде видалено, самці вставляють свій репродуктивний орган у самку для запліднення.

Також учені помітили, що іноді самці павутинних кліщів за допомогою своїх передніх лап починають стукати по самках, найімовірніше, для того, щоб ті скоріше підготувалися до процесу "линяння" і спарювання.

Учені вперше спостерігали моторошний ритуал спарювання комах, який раніше не спостерігали в жодного виду тварин Фото: Live Science

Вчені вважають, що самці спеціально охороняють самок, щоб їх не запліднив інший самець, бо перший партнер самки стане батьком усього її потомства. Попри те, що на процес підготовки до спарювання може піти кілька годин, саме злягання триває лише кілька секунд.

Також дослідження показало ще одну дивну особливість у поведінці цих павукоподібних. Виявилося, що іноді самки можуть самі, без допомоги самців "зняти" з себе шкіру. Але вони здирали її, починаючи з голови, тоді як самці роблять це, починаючи із задньої частини самки.

За словами авторів дослідження, такий моторошний ритуал спарювання показує, що навіть у середовищі таких крихітних тварин виникає гостра конкуренція і що така поведінка зумовлена жорстким статевим відбором.

Далі вчені хочуть дізнатися, що відбувається, коли самцям павутинних кліщів доводиться боротися з суперниками за право першими "роздягнути" самку.

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