Необычная флуоресценция: как черный свет заставляет светиться живые существа и предметы

Черным светом называют длинноволновой, наиболее "мягкий" ультрафиолетовый свет.

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Способность светиться — это отличительная черта некоторых животных, а также предметов. Но некоторые из них могут светиться только при определенных обстоятельствах, например, если на них светит черный свет. Итак, в чем особенность черного света и как он работает? Об этом пишет IFLScience.

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Черным светом называют длинноволновой, наиболее "мягкий" ультрафиолетовый свет. На самом деле длина волны этого света короче, чем у видимого света. Такой свет могут излучать специальные лампы, которые так и называются – лампы черного света.

Ультрафиолетовые фотоны могут поглощаться электронами, летящими в атоме. Электроны занимают орбитали в атоме, каждая из которых может содержать фиксированное количество электронов с определенным количеством энергии. Электроны обычно занимают "основное состояние". Однако, когда они получают нужное количество энергии, они могут "возбудиться", занимая более энергичное состояние.

Некоторые живые существа выглядят удивительно под действием черного света Фото: IFL Science

Но это возбужденное состояние не может длиться вечно, и затем электрон падает вниз по энергетическим уровням и выпускает фотоны, при этом высвобождая энергию.Однако энергия рассеивается, пока электрон возбужден, и он может опускаться на один уровень за раз, а не на все сразу. Это означает, что исходящие фотоны отличаются от входящих: у них меньше энергии и больше длина волны. Эти низкоэнергетические фотоны могут находиться в спектре видимого света и из-за этого предметы или вещества светятся.

Много чего может светиться под действием черного света. Некоторые живые существа обладают этим свойством при воздействии ультрафиолета. Например, белки-летяги светятся розовым цветом, мех утконоса светится зеленовато-голубым, многие амфибии также начинают светиться. Некоторые ученые считают, что даже динозавры могли светится под действием черного света.

С помощью лампы черного света иногда дерматологи выявляют заболевания на коже. Здоровая кожа кажется голубоватой, в то время как другие цвета могут указывать на проблему: розовый может указывать на бактериальные инфекции, а серые или белые пятна на коже головы могут свидетельствовать о наличии вшей.

Иногда можно увидеть изображения крови в черном свете. На снимке показана не настоящая кровь Фото: IFLS

Кстати, знаменитые изображения брызг крови на месте преступления, которые светятся синим цветом, на самом деле появляются из-за люминола, который распыляется на поверхности и флуоресцирует, когда вступает в реакцию с кровью.

Фокус также писал о том, почему люди иногда не могут быстро прихлопнуть муху и для этого есть важная причина. Мухи ни в коем случае не умнее человека, но их умение избежать смерти связано с их восприятием мира.