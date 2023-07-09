Почему люди иногда не могут быстро прихлопнуть муху: для этого есть важная причина

Мухи ни в коем случае не умнее человека, но их умение избежать смерти связано с их восприятием мира.

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Причина, по которой мухи почти всегда опережают удары людей, во многом связана со скоростью, с которой насекомые видят мир, пишет Big Think.

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Мухи не обладают таким же интеллектом, как человек, но в то же время иногда их очень сложно прихлопнуть, поэтому они могут спокойно прожить свою недолгую жизнь, которая длится примерно месяц. В чем же секрет мух?

Все животные на планете и сам человек видят окружающий мир в виде цельного кино. Но на самом деле мозг у каждого вида живых существ берет отдельные изображения мира, которые видят глаза с фиксированной частотой в секунду в виде отдельных вспышек, а затем собирает все вместе.

Но как показывают исследования, чем меньше по размерам вид животного, в частности это касается насекомых, тем у них более быстрое зрение. То ест, если человек видит свет в виде 60 вспышек в секунду, которые потом преобразуются в цельную картину мира, то мухи видят 250 таких вспышек в секунду. То есть с точки зрения мухи, человек двигается как в замедленной съемке. Поэтому любое движение рукой в сторону мухи, каким бы быстрым оно не было, все равно для мухи представлено в виде очень медленного взмаха рукой и это дает возможность ей избежать преждевременной смерти.

Мухи ни в коем случае не умнее человека, но их умение избежать смерти связано с их восприятием мира Фото: Big Think

По словам ученых, такое быстрое зрение для летающих насекомых имеет жизненно важное значение для выживания. На самом деле, как показывают исследования, на Земле обитают некоторые виды мух, у которых восприятие мира происходит в 6 раз быстрее, чем у человека. То есть для таких насекомых все вокруг двигается очень медленно.

Если одни мухи видят мир быстрее, чем другие мухи, значит, некоторые люди могут также воспринимать время иначе, чем другие? Имеет ли это какое-то отношение к тому, почему время, кажется, ускоряется по мере того, как мы становимся старше? По словам Эндрю Джексона из Тринити-колледжа, Дублин, Ирландия, это вполне возможно. Как показывают исследования, действительно восприятие мира человеком и восприятие времени может меняться с возрастом. Считается, для детей время идет более медленно, чем у пожилых людей, которые наблюдают более быстрое течение времени.

Недавнее исследование, как уже писал Фокус, показало, что в ранней истории нашей Вселенной время шло в 5 раз более медленно, чем сейчас.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему время движется вперед и может ли оно закончиться. По словам исследователей у времени есть начало, но будет ли у него конец, зависит от природы темной энергии.