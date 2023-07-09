Чому люди іноді не можуть швидко прихлопнути муху: для цього є важлива причина

Мухи в жодному разі не розумніші за людину, але їхнє вміння уникнути смерті пов'язане з їхнім сприйняттям світу.

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Причина, з якої мухи майже завжди випереджають удари людей, багато в чому пов'язана зі швидкістю, з якою комахи бачать світ, пише Big Think.

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Мухи не мають такого ж інтелекту, як людина, але водночас іноді їх дуже складно прихлопнути, тому вони можуть спокійно прожити своє недовге життя, яке триває приблизно місяць. У чому ж секрет мух?

Усі тварини на планеті і сама людина бачать навколишній світ у вигляді цілісного кіно. Але насправді мозок у кожного виду живих істот бере окремі зображення світу, які бачать очі з фіксованою частотою за секунду у вигляді окремих спалахів, а потім збирає все докупи.

Але як показують дослідження, що менший за розмірами вид тварини, зокрема це стосується комах, то в них швидший зір. Тобто, якщо людина бачить світло у вигляді 60 спалахів за секунду, які потім перетворюються на цілісну картину світу, то мухи бачать 250 таких спалахів за секунду. Тобто з точки зору мухи, людина рухається як у сповільненій зйомці. Тому будь-який рух рукою в бік мухи, яким би швидким він не був, однаково для мухи представлений у вигляді дуже повільного помаху рукою, і це дає можливість їй уникнути передчасної смерті.

Мухи в жодному разі не розумніші за людину, але їхнє вміння уникнути смерті пов'язане з їхнім сприйняттям світу Фото: Никола Тесла

За словами вчених, такий швидкий зір для літаючих комах має життєво важливе значення для виживання. Насправді, як показують дослідження, на Землі мешкають деякі види мух, у яких сприйняття світу відбувається в 6 разів швидше, ніж у людини. Тобто для таких комах усе навколо рухається дуже повільно.

Якщо одні мухи бачать світ швидше, ніж інші мухи, значить, деякі люди можуть також сприймати час інакше, ніж інші? Чи має це якесь відношення до того, чому час, здається, прискорюється в міру того, як ми стаємо старшими? За словами Ендрю Джексона з Трініті-коледжу, Дублін, Ірландія, це цілком можливо. Як показують дослідження, дійсно сприйняття світу людиною і сприйняття часу може змінюватися з віком. Вважається, для дітей час іде повільніше, ніж у літніх людей, які спостерігають більш швидкий плин часу.

Нещодавнє дослідження, як уже писав Фокус, показало, що в ранній історії нашого Всесвіту час йшов у 5 разів повільніше, ніж зараз.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому час рухається вперед і чи може він закінчитися. За словами дослідників, у часу є початок, але чи буде у нього кінець, залежить від природи темної енергії.