Жидкие вкрапления в сердце Земли. Ученые обнаружили, что внутреннее ядро планеты не совсем "твердое"

Новое исследование показывает, что внутренне ядро Земли содержит множество вариаций, а вовсе не является однородным.

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Десятилетиями ученые пытаются заглянуть в недра Земли, чтобы разгадать тайну "сердца планеты", используя сейсмические волны. Теперь исследователи полагают, что внутреннее ядро Земли, возможно, вовсе не является твердым — по крайней мере полностью, пишет Space.

Исследователи полагают, что внутреннее ядро планеты представляет собой мешанину из твердого и жидкого состояния, которое доходит до самого центра Земли. В новом исследовании ученые использовали слабые эхо волны землетрясений, которые отражаются от поверхности Земли из недр планеты. Теперь исследователи предполагают, что "сердце нашей планеты" более разнообразно, чем предполагалось ранее.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что внутреннее ядро, которое увеличивается ежегодно на миллиметр по мере затвердения жидкого внешнего ядра, могло расти быстрее в определенные периоды истории нашей планеты. Ученые также отмечают, что внутри твердого сердца Земли также могут быть "завихрения жидкого железа".

По словам старшего автора исследования, сейсмолога из Университета Юты, Кита Копера, они с коллегами полагают, что давным-давно внутреннее ядро Земли могло расти очень быстро. После оно достигло равновесия и скорость его роста замедлилась. Ученые также считают, что не все железо стало твердым, а потому полагают, что внутри сердца нашей планеты все еще может находиться некоторое количество жидкого железа.

Отметим, что внутреннее ядро Земли представляет собой твердый шар, который в основном состоит из железа и никеля. Сердце планеты, диаметром около 2 440 км вращается внутри внешнего ядра, представляющего собой океан расплавленного железа и никеля. Предполагается, что толщина внешнего ядра планеты составляет около 2 260 км. Взбалтывание металла в центре Земли создает ее магнитное поле. Ученые считают, что со временем внешнее ядро планеты постепенно кристаллизовалось, однако исследователям все еще крайне мало известно о том, как быстро происходил этот процесс.

Так как ученые не могут получить прямой доступ к земному ядру, они использовали данные двух десятков сейсмометров, настроенных на измерения волн землетрясений и наблюдений за испытаниями ядерного оружия. В ходе исследования Копер с командой сосредоточились на волнах, вызванных землетрясениями магнитудой 5,7 и выше — они достаточно велики, чтобы вибрировать до внутреннего ядра планеты, отправляя обратно слабое эхо. В общей сложности ученые рассмотрели 2 455 подобных землетрясений.

По словам Копера, эти сигналы, идущие из внутреннего земного ядра, чрезвычайно малы — их размер составляет порядка нанометра, а потому их чрезвычайно сложно обнаружить. Проанализировав полученные данные ученые пришли к выводу, что состав земного ядра вовсе "неоднородный" и может варьироваться. Простыми словами, "сердце планеты" не застыло гладко, а состоят из лоскутов различных структур.

По словам соавтора исследования Гупньнинга Панга, им с коллегами впервые удалось показать, что подобная неоднородность присутствует повсюду во внутреннем ядре Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как выглядит внутреннее ядро нашей планеты.