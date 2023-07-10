Со скоростью почти 300 км в час. Ученые показали мощный циклон Мокко, приближающийся к горе Эверест

Скорость ветра достигла рекордных показателей, что сделало шторм одним из самых сильных за всю историю наблюдений.

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Циклон Мокко зародился в Индийском океане, а затем постепенно усиливался и продвигался в сторону Бенгальского залива, пока в мае 2023 года не превратился в сильнейший шторм и не обрушился на залив с невероятной скоростью ветра почти в 300 километров в час, пишет Sci Tech Daily.

Теперь миссия Copernicus Sentinel-3 предоставила снимок мощнейшего циклона, сделанный 13 мая 2023 года, когда шторм пересекал Бенгальский залив и двигался на северо-восток в сторону Бангладеш и Мьянмы. Исследователи отмечают, что миссия предоставила важные спутниковые снимки, которые помогут исследователям реагировать на стихийные бедствия. Кроме того, подобные кадры раскрывают крупномасштабную глобальную динамику, в том числе восточную часть Гималаев и Тибетский Плато.

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Исследователи отмечают, что скорость ветра циклона превысила 280 километров в час, что фактически сделало его одним из самых сильных штормов за всю историю наблюдений в северной части Индийского океана. Ученые отмечают, что его можно сравнить с циклоном Фани, который обрушился на тот же район в мае й2019 года.

Фото: ESA

Отмечается, что по мере приближения к Мьянме и Бангладеш шторм немного ослабел, однако все равно вызвал широкомасштабные разрушения, когда обрушился на сушу 14 мая 2023 ода. Исследователи отмечают, что в результате шторма тысячи людей потеряли дома, серьезно пострадала инфраструктура, а пахотные земли были затоплены.

Спутники на земной орбите могут предоставить необходимую актуальную информацию для наблюдения за подобными событиями, как в случае с миссией Copernicus Sentinel-3. К слову, сама миссия предназначена для измерения, мониторинга и понимания крупномасштабной глобальной динамики, а также предоставляет важную информацию в режиме, который близок к реальному времени и используется для прогнозирования состояния океана и погоды.

Исследователи отмечают, что удивительные снимки были получены с помощью прибора Ocean and Land Color Instrument, который охватывает территорию площадью более 2 000 километров с севера на юг. Ученые также отмечают, согласно их оценкам, размер шторма Мокко превысил 1 000 километров в поперечнике.

На кадрах, полученных из космоса видны части Индии, Непала, Бангладеш и Мьянмы, а также всю территорию страны Бутан. Кроме того, на кадре видны заснеженные горы на востоке Гималаев, в том числе и самая высокая точка на Земле — гора Эверест.

Ранее Фокус писал о том, что названа самая высокая гора в мире, и это вовсе не Эверест.