Зі швидкістю майже 300 км на годину. Вчені показали потужний циклон Мокко, що наближається до гори Еверест

Швидкість вітру досягла рекордних показників, що зробило шторм одним із найсильніших за всю історію спостережень.

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Циклон Мокко зародився в Індійському океані, а потім поступово посилювався і просувався у бік Бенгальської затоки, аж поки у травні 2023 року не перетворився на найсильніший шторм і не обрушився на затоку з неймовірною швидкістю вітру майже у 300 кілометрів на годину, пише Sci Tech Daily.

Тепер місія Copernicus Sentinel-3 надала знімок найпотужнішого циклону, зроблений 13 травня 2023 року, коли шторм перетинав Бенгальську затоку і рухався на північний схід у бік Бангладеш і М'янми. Дослідники зазначають, що місія надала важливі супутникові знімки, які допоможуть дослідникам реагувати на стихійні лиха. Крім того, подібні кадри розкривають великомасштабну глобальну динаміку, зокрема східну частину Гімалаїв і Тибетське Плато.

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Дослідники зазначають, що швидкість вітру циклону перевищила 280 кілометрів на годину, що фактично зробило його одним із найсильніших штормів за всю історію спостережень у північній частині Індійського океану. Учені зазначають, що його можна порівняти з циклоном Фані, який обрушився на той самий район у травні 2019 року.

Фото: ESA

Зазначається, що в міру наближення до М'янми та Бангладеш шторм дещо послабшав, проте все одно спричинив широкомасштабні руйнування, коли обрушився на сушу 14 травня 2023 року. Дослідники зазначають, що внаслідок шторму тисячі людей втратили домівки, серйозно постраждала інфраструктура, а орні землі було затоплено.

Супутники на земній орбіті можуть надати необхідну актуальну інформацію для спостереження за подібними подіями, як у випадку з місією Copernicus Sentinel-3. До слова, сама місія призначена для вимірювання, моніторингу та розуміння великомасштабної глобальної динаміки, а також надає важливу інформацію у режимі, близькому до реального часу, що використовується для прогнозування стану океану та погоди.

Дослідники зазначають, що дивовижні знімки були отримані за допомогою приладу Ocean and Land Color Instrument, який охоплює територію площею понад 2 000 кілометрів з півночі на південь. Вчені також зазначають, згідно з їхніми оцінками, розмір шторму Мокко перевищив 1 000 кілометрів у поперечнику.

На кадрах, отриманих з космосу, видно частини Індії, Непалу, Бангладеш і М'янми, а також всю територію країни Бутан. Крім того, на кадрі видно засніжені гори на сході Гімалаїв, зокрема й найвищу точку на Землі — гору Еверест.

Раніше Фокус писав про те, що названо найвищу гору у світі, і це зовсім не Еверест.