Дуже скромний гігант. Названо найвищу гору у світі, і це зовсім не Еверест

Традиційні знання запевняють нас, що найвища точка Землі розташована в Гімалаях, проте правда трохи складніша.

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Гора Еверест може виявитися зовсім не найвищою у світі, все залежить від того, як вимірювати, вважають учені. Дослідники вважають, що на Землі є кілька інших гір, які цілком можуть претендувати на це звання за технічними аспектами, пише Science Focus.

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Гора Еверест

Традиційно саме Еверест вважається найвищою горою у світі над рівнем моря. Його пік розташований на висоті 8 849 метрів над рівнем океану, що робить його частиною суші на найвищій висоті на планеті. Однак технічно, як запевняють науковці, це не найвища гора у світі, за умови, що у рейтингу також братимуть участь гори, які починаються нижче рівня моря.

Проте Еверест безумовно є горою з найвищою вершиною, на яку людина коли-небудь зможе піднятися, пройшовши весь шлях від початку гори.

Найвища гора у світі

Водночас найвищою горою у світі від заснування до піка вважається давно сплячий вулкан на Гаваях (США), Мауна-Кеа. Загалом його висота становить приблизно 10 305 метрів, що значно вище Евересту.

Однак більша частина Мауна-Кеа знаходиться під водою в Тихому океані: близько 6 000 метрів сховані під водою і лише 4 205 підносяться над рівнем моря. Загалом же Мауна-Кеа приблизно на 1,4 кілометра вище Евересту.

Давно сплячий вулкан утворився близько 4 500 років тому і Геологічна служба США попереджає, що він ймовірно знову вивергнеться. Зазначимо, що саме тут розташована найбільша у світі астрономічна обсерваторія, а тому дослідники вважають, що надчутливі телескопи допоможуть виявити найдрібніші нахили землі, які можуть передбачити пробудження давно сплячого вулкана.

Використовуючи той самий метод, учені вирахували, що другою найвищою точкою на Землі є вулкан на Гаваях, Муана-Лоа, що діє. Його висота становить 9, 17 кілометрів, однак 5 кілометрів з них приховані під поверхнею води.

І останній пік, що претендує на місце в трійці найвищих гір на Землі, — гора Чімборасо в Еквадорі. Дослідники зазначають, що це пов'язано з тим, що наша планета не є ідеально сферичною, а екватор фактично випирає назовні.

Гора Чімборасо розташована в Андах в Еквадорі й, по суті, є неактивним вулканом з піком 6 310 метрів над рівнем моря. Однак, він розташований в одному градусі на південь від екватора, тобто ближче, ніж будь-яка інша гора. Тому технічно можна вважати, що його вершина розташована найближче до Сонця.

Простими словами, якщо виміряти відстань від центру планети, Чімборасо може претендувати на звання найвищої гори на Землі. Утім, як правило, дослідники не вимірюють висоту гір від центру планети, віддаючи перевагу відліку від основи до піка або висоту над рівнем моря.

Найбільша гора у Сонячній системі

Цікаво, що найвищі гори на Землі не йдуть ні в яке порівняння з найвищими горами у Сонячній системі. Наприклад, найвищою горою у Сонячній системі вважають гору Олімп, розташовану на Марсі, проте найбільшою може бути й вершина Реасильвія на астероїді Веста.

Учені зазначають, що висота Олімпу на Червоній планеті становить 21,9 кілометра від заснування до вершини, що вдвічі вище за Мауна-Кеа. Але, враховуючи складність вимірювання таких об'єктів на інших планетах, він може бути не найвищим у Сонячній системі. Наприклад, дослідники вважають, що пік у кратері астероїда Веста має висоту у 22,5 кілометра від основи до піка.

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