Вздутие Земли. Каждые 36 млн лет на планете происходит взрыв жизни: теперь ученые поняли, почему

Исследователи полагают, что им наконец-то удалось разгадать тайну цикличного всплеска жизни на нашей планете.

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Глубокий анализ окаменелостей и геологических летописи свидетельствует о том, что каждые 36 миллионов лет Земля проживает необъяснимый всплеск жизни — морская жизнь процветает с появлением новых видов. Ученые полагают, что наконец-то поняли почему происходит этот "расцвет жизни на Земле", пишет Science Alert.

В ходе исследования группа ученых из Сорбоннского университета во Франции обнаружила цикличное изменение уровня моря, которое происходит в ответ на 36-миллионный цикл тектонических движений. Команда обнаружила, что это нарушает сразу несколько земных экосистем, что заставляет отдельные виды бороться — при этом процветают новые виды, которые занимают освободившиеся места в экологических нишах.

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По словам ведущего автора исследования, геолога Сла Булила, с точки зрения тектоники цикл в 36 миллионов лет знаменует собой некое чередование быстрого и более медленного расширения морского дна. А это в свою очередь влечет за собой циклические изменения глубины океанских бассейнов и тектоническое перемещение воды в недрах нашей планеты.

По словам соавтора исследования, геолога из Университета Сиднея Дитмара Мюллера, они с коллегами обнаружили, что 36-миллионный цикл также привел к колебаниям затопления и высыхания континентов, с периодами обширного мелководья, которое существенно способствует биологическому разнообразию.

Исследователи отмечают, что взглянув на летопись окаменелостей, можно заметить, что биоразнообразие вовсе не является постоянной величиной. Данные свидетельствуют о том, что оно резко колеблется в масштабах десятков миллионов лет, чередуясь с массовыми вымираниями и появлением новых видов. Однако ранее ученые не понимали, что движет этими циклами.

Новое исследование Булилы и его команды, по сути, представляет собой кропотливый анализ сразу нескольких наборов геологических данных за последние четверть миллиона лет. Кроме того, ученые использовали вычислительное моделирование и моделирование с использованием программного обеспечения для тектонической визуализации под названием Gplates.

Не секрет, что земная кора не может быть полностью неподвижной — она состоит из отдельных тектонических плит, которые постоянно находятся в движении и перерабатываются. По словам исследователей, месте, где тектонические плиты Земли встречаются с океаном, известны как зоны субдукции. Именно здесь вода всасывается глубоко в мантию, чтобы позже извергнуться в результате вулканической активности.

Тектонические движения также могут привести к расширению морского дна, например, когда плиты отдаляются друг от друга. Исследователи отмечают, что фактически оба эти события способны вызвать колебания моря в течение длительных периодов времени. В ходе исследования ученые обнаружили 36-миллионный цикл в разнообразии морской жизни. Позже ученые заметили, что этот цикл совпадает с циклом в тектонических данных.

По словам Мюллера, обнаруженные ими с коллегами данные, являются убедительными доказательствами того, что изменения уровня моря, фактически вызваны тектоническими циклами нашей планеты и фактически играют ключевую роль в циклах биоразнообразия и формирования экосистем.

Авторы исследования также отмечают, что длительность циклов напрямую связана с тем, как тектонические плиты перерабатываются в конвертирующую мантию — подвижную часть недр нашей планет, которая похожа на медленно движущийся густой и горячий суп. Отметим, что это не единственный тригер, который способен стимулировать биоразнообразие Земли. Исследователи также обнаружили доказательства существования еще одного цикла длиной в 62 миллиона лет. Предполагается, что он мог быть вызван изменениями уровня углекислого газа, однако потребуется больше дополнительных анализов, чтобы понять его природу.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание: ученые назвали первые признаки.