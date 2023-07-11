Передается по наследству. Ученые обнаружили, что почти 72% всех самцов макак бисексуальны

В новом исследовании ученые обнаружили, что однополое сексуальное поведение является нормой для самцов макак.

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Несмотря на то, что гомосексуальность часто считается уникальной для человека, новое исследование показывает, что она широко распространена и в животном мире. Теперь исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что однополое сексуальное поведение является абсолютной нормой для самцов макак, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые изучили поведение макак-резусов в Пуэрто-Рико и обнаружили, что 72% самцов участвуют в гомосексуальных отношениях. По словам автора исследования Джексона Клайва, ученые обнаружили, что большинство самцов бисексуальны, и эти различия в однополой активности "передавались у животных по наследству".

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Теперь исследователи полагают, что гомосексуальное поведение самцов макак может иметь эволюционную основу. По словам Клайва, они с коллегами также обнаружили, что самцы, которые садились друг на друга, с большей вероятностью поддерживали друг друга в конфликтах. Ученые полагают, что это может быть одним из многих социальных преимуществ однополой сексуальной активности.

В ходе исследования ученые изучили поведение 236 самцов в колонии из 1 700 макак-резусов, которые жили на острове Кайо-Сантьяго, Пуэрто-Рико. Ученые вели наблюдения за животными, а также провели генетический анализ и изучили их родословные. Результаты исследования показывают, что 72% самцов "садятся на животных своего пола", и только 46% — на животных противоположного пола. Ученые полагают, что причиной такого поведения может быть то, что это полезно для самцов, впрочем, это не окончательный результат.

Авторы исследования отмечают, что мужчины, которые регулярно практиковали однополые связи, с большей вероятностью поддерживали друг друга. Казалось бы, подобное поведение могло привести к сокращению популяции, но это не совсем так. Ученые обнаружили, что самцы, практикующие однополые связи, на самом деле более успешно размножались.

Исследователи изучили родословные макак и пришли к выводу, что поведение однополых особей в действительности было наследственным на 6,4% — подобный результат является аналогичным показателю поведения других приматов, например, уходу за собой. По словам Клайва, они с коллегами считают, что однополое сексуальное поведение может быть весьма обычным явлением среди животных и может эволюционировать.

По словам соавтора исследования, профессора Винсента Саволайнена, они с коллегами также обнаружили доказательства того, что однополое поведение в некоторой степени может эволюционировать адаптивно. Авторы исследования отмечают, что, к сожалению, некоторые люди все еще считают гомосексуальное поведение "неестественным", а в некоторых странах и вовсе карается казнью. Однако исследователи отмечают, что результаты их нового исследования доказывают, что однополое поведение на самом деле широко распространено в животном мире.

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