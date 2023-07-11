Сюрприз природы. Экстракт георгина помогает в излечении диабета 2-го типа

Экстракт из цветков георгина может стать предвестником прорыва в лечении диабета 2-го типа, считают исследователи.

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Ученые открыли необычное свойство обычного природного ингредиента, которые могло бы помочь справиться с проблемой диабета 2-го типа, от которого страдают миллионы людей. Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии изучили экстракт цветка георгина обыкновенного, который, как оказалось, способен контролировать уровень сахара в крови у больных, пишет New Atlas.

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Диабет уже давно является ежедневной напастью для миллионов людей. В частности, диабетом 2-го типа страдают 98% людей во всем мире. Это заболевание нарушает способность организма использовать сахар, или глюкозу, в качестве источника энергии из-за того, что инсулин, важнейший гормон, не работает должным образом или вырабатывается в недостаточном количестве.

Это сравнимо с ситуацией, когда у вас есть громадный запас топлива, но неисправен двигатель. Несмотря на наличие источника энергии — глюкозы, ваш организм не может использовать ее должным образом из-за проблем с инсулином. При таком состоянии очень важна ранняя диагностика, чтобы не допустить ухудшения состояния. Преддиабет — ситуация, когда уровень сахара в крови повышен, но еще не достиг уровня диабета. Это состояние часто является тревожным сигналом к действию.

Наш мозг же, в частности, его небольшая часть, называемая гипоталамусом, играет жизненно важную роль в регулировании уровня сахара в крови. Когда эта область воспаляется, это может привести к резистентности к инсулину, что является ключевой проблемой при диабете 2-го типа. Исследователи знали, что растительное соединение, называемое бутеином, может помочь уменьшить воспаление, тем самым повышая чувствительность к инсулину и снижая уровень сахара в крови. Это соединение было обнаружено в лепестках цветка георгина.

Из лепестков георгина был получен экстракт, который был испытан на мышах, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров, что привело к развитию у них преддиабетического состояния. Было обнаружено, что экстракт способствует улучшению толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину у этих мышей, что дает надежду на возможность его использования у человека.

Во время эксперимента эффект оказался продолжительным. Когда мышам давали экстракт георгина в течение пяти недель, у них продолжалось улучшение толерантности к глюкозе, и не было обнаружено никаких повреждений печени, что является хорошим признаком безопасности экстракта.

Затем ученые копнули глубже и обнаружили, что экстракт содержит не только бутеин, но и два других соединения: изоликвиритигенин и сульфуретин. По отдельности эти соединения мало способствуют улучшению толерантности к глюкозе, но в сочетании они оказывают значительный положительный эффект.

И вот, когда экстракт был опробован на небольшой группе людей с преддиабетом и диабетом 2-го типа, наступила развязка. Исследование выявило, что экстракт георгина улучшил толерантность к глюкозе у участников с обоими заболеваниями, причем более заметный эффект был отмечен у тех, у кого уже был диагностирован диабет 2-го типа.

Эти результаты интересны тем, что они позволяют регулировать уровень сахара в крови более естественным способом. "Нарушение регуляции уровня сахара в крови — это изнурительное состояние, от которого страдают миллионы людей во всем мире, — сказал Александр Тупс, один из авторов, — Я надеюсь, что результаты наших интенсивных исследований принесут им пользу".

В настоящее время исследователи ведут переговоры с партнерами о разработке добавки с экстрактом георгина, что является значительным шагом вперед в лечении диабета. Несмотря на то, что для подтверждения первых результатов потребуются более масштабные исследования, данная работа открывает новое направление в борьбе с диабетом. Для миллионов людей, сталкивающихся с проблемами регуляции уровня сахара в крови ежедневно, это не пустой звук.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

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