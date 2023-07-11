Найден самый старый желудочный камень, которому 150 млн лет: кому он принадлежал

Пикантная находка отодвигает известный ареал этих желудочных камней почти на 59 миллионов лет назад, хотя неизвестно, от какого животного они произошли.

Related video

Удивительная находка открыла самый древний из когда-либо зафиксированных желудочных камней. Эта 150-миллионная окаменелость найдена на пляже в Великобритании, и ее возраст на 59 млн лет превышает возраст любого ранее известного желудочного камня, что поражает воображение. Этот своеобразный артефакт, напоминающий сжатый кулак, образовался в Юрский период, когда он находился в желудочно-кишечном тракте неизвестного существа, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Точное определение животного, которое носило этот желудочный камень, оказывается сложной задачей, когда его находят вне анатомического контекста, лишенного окружающей скелетной структуры. Тем не менее Найджел Ларкин, палеонтолог и приглашенный научный сотрудник Школы биологических наук Университета Рединга, предложил свои соображения, основанные на определенных характерных признаках.

Ларкин заметил: "Судя по размеру этого желудочного камня и учитывая то, что он найден в верхнеюрской глине, очень вероятно, что он образовался в пищеварительной системе крупной морской рептилии, такой как ихтиозавр, плезиозавр, плиозавр или крокодил. Следует отметить, что этот желудочный камень не происходит от динозавра, поскольку динозавры преимущественно обитали в наземной среде. Тем не менее эта находка остается и захватывающей, и чрезвычайно редкой".

Самую древнюю окаменелость желудочного камня нашли в Великобритании

Когда Ларкин узнал о находке, он начал предполагать, что ее форму обусловили биологические процессы, а не геологические явления, вопреки мнению других экспертов-палеонтологов. Впоследствии он опубликовал основательное исследование, которое прояснило загадочную природу этой находки.

Желудочные камни, особый вид кальция, присоединяются к таким необычным патологическим образованиям, как камни в мочевом пузыре и камни в почках.

В отличие от гастролитов, которые проглатываются, желудочные камни — это природные минеральные объекты, развивающиеся в организмах различных видов, от человека до ихтиозавров. Примечательно, что их даже обнаружили в желудочно-кишечном тракте египетских мумий, хотя такие случаи остаются редкими в ископаемых останках.

Этот древний желудочный камень не только отличается чрезвычайной древностью, но и подтверждает, что эти минеральные образования присущи не только наземным животным, но и были распространены в древних морских палеосредах. Кроме того, этот замечательный образец является первым таким открытием в пределах Соединенного Королевства.

Ранее Фокус писал о монстре из самых темных кошмаров. Ученые нашли доисторическое создание с зубами-бензопилой, которое жило тысячи лет назад.

А также мы рассказывали, что единороги "водились" еще в Шумере, Персии и Вавилоне.