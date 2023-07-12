Откуда не ждали. Ученые считают, что подземные тепловые волны могут разрушить целые города
Исследователи полагают, "подземное изменение климата" способно дестабилизировать здания, мосты и транспортные системы.
Десятилетиями ученые предупреждают, что Земля неумолимо нагревается и человечеству так или иначе придется столкнуться с последствиями своих действий. Исследования свидетельствуют, что последствия изменения климата затронут жизнь на суше и в океане, но теперь исследователи считают, что мы упускали из виду "подземное изменение климата", пишет Science Alert.
По мере того как все больше тепла рассеивается по поверхности, оно повышает температуру почвы. В результате земля под нашими крупными городами буквально нагревается и трансформируется таким образом, что это может привести к повреждению зданий и транспортных систем.
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В новом исследовании инженер-строитель из Северо-Западного университета в Иллинойсе Алессандро Ротта Лориа использовал район Чикаго Луп в качестве тематического исследования, а также данные за три года, собранные сетями беспроводных датчиков температуры. В результате ему удалось создать трехмерную компьютерную модель, которая демонстрирует влияние повышения температуры на подземную среду.
Его симуляции охватывают столетие, с 1951 по 2051 годы. По словам исследователя, результаты свидетельствуют о тихом, но потенциально опасном "влиянии подземных городских тепловых островов на производительность гражданских сооружений и инфраструктуры". Простыми словам, он обнаружил, что рассеиваемое по земле тепло, повышает температуру почвы, а это смещает почву и большинство зданий попросту не смогут этого выдержать.
Автор исследования отмечает, что ученым лишь недавно стало известно, как Нью-Йорк способен прогибаться под тяжестью своих небоскребов. Однако если добавить к этому нагрев почвы, и земля под городами может медленно сдвигаться, оседать и проседать. Роты Лориа отмечает, помимо оживленных метро, подземное тепло также исходит от подземных трубопроводов и электрических кабелей, которые пересекают наши города. Кроме того, почва усеяна фундаментами зданий и гаражей, которые также пропускают тепло.
По словам исследователя, искусственные сооружения поглощают солнечное тепло, а мелкозернистые глинистые отложения, подобные тем, что в Чикаго, особенно склонны к усадке или набуханию под действием тепла и воды. ПО словам Ротты Лориа, подземная жара вряд ли разрушит большинство зданий, но даже незначительное изменения поверхностного слоя могут привести к деформации, повреждению фундамента и эксплуатационные характеристики строительных материалов.
Автор исследования обнаружил, что почва под Чикаго деформируется в результате перепадов температуры, и никакие гражданские сооружения и инфраструктура, увы, не способны этому противостоять.
Отметим, что последние несколько десятилетий ученые следили за изменениями климата под землей, фиксируя самые горячие "подземные тепловые острова" под Амстердамом, Стамбулом, Нанкином и Берлином. Теперь же исследование Ротты Лориа свидетельствует о том, что температурные колебания способны вызвать смещения под различными зданиями на 8-12 миллиметров. Несмотря на то, что несколько миллиметров могут казаться не такими уж серьезными, ученый предупреждает, что здания действительно рассчитаны на некоторую гибкость, но не такую.
Ранее Фокус писал о том, что Нью-Йорк неумолимо тонет: ученые рассказали, что небоскребы тянут город на морское дно.