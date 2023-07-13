Съесть мороженое и не скривиться: ученые справились с назойливой чувствительностью зубов

Откусить ледяное мороженое, не ощущая при этом острой боли, возможно, больше не мечта, благодаря новому стоматологическому исследованию.

Related video

Чувствительность зубов может быть весьма неприятной проблемой, особенно когда приходится отказываться от любимого холодного или горячего лакомства, чтобы избежать внезапного резкого приступа боли. Ученые из Вашингтонского университета прилагают все усилия к тому, чтобы эта проблема больше не возникала. Они разработали новый многообещающий метод, который может восстановить минералы в зубах и предложить долгосрочное решение проблемы чувствительных зубов, пишет New Atlas.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Проблема чувствительных зубов обычно берет свое начало с того, что защитный слой зубов, называемый эмалью, начинает стираться. В результате обнажается дентин — более мягкий, пористый слой зуба, в котором находятся нервы и кровеносные сосуды. Такие раздражители, как тепло, холод или давление, могут задействовать эти нервы, что приводит к резким приступам боли. Эрозия эмали может возникнуть под воздействием многих факторов, таких как скрежетание зубами, кариес или использование агрессивных отбеливающих средств.

К сожалению, организм не может естественным образом восстановить эмаль, поскольку она является единственной неживой тканью в нашем теле. Существующие методы лечения чувствительности зубов в основном устраняют симптомы, но не первопричину проблемы.

Именно в этой области и проводилось прорывное исследование. Группа ученых из Университета Вашингтона разработала биомиметический (процесс, имитирующий естественные процессы в организме) метод лечения с использованием специального пептида, известного как sADP5. Этот пептид играет важнейшую роль в биологическом развитии зубов человека, поскольку он способен связываться с ионами кальция и фосфата — основными минералами в зубах, и использовать их для создания новых минеральных слоев.

На экспериментальном этапе была создана пастилка с ядром из кальция и фосфата, покрытая оболочкой, содержащей sADP5. Затем пастилки были протестированы на дентинных дисках из человеческих зубов. После трех раундов обработки на дентине образовался новый минеральный слой, который обеспечил защитный слой и блокировал оголенные нервы.

Этот новый минеральный слой был не только сопоставим с первичным, содержащимися в зубах, но и имел более высокую твердость, чем деминерализованный и нормальный дентин человека. Кроме того, он оставался неповрежденным даже после термического старения, что говорит о его способности выдерживать регулярные механические и термические нагрузки в полости рта.

Исследователям также удалось интегрировать этот инновационный пептидный состав в другие средства по уходу за полостью рта, такие как ополаскиватели, гели для зубов, зубные пасты и отбеливатели зубов.

Этот прорыв может обеспечить новый подход к лечению чувствительности зубов. Однако прежде чем это средство появится на рынке, необходимо провести дополнительные исследования для оценки его химической стабильности и проницаемости. Кроме того, ученым необходимо протестировать методику в реальных условиях. Поэтому, хотя пока рано говорить о победе над чувствительностью зубов, данное исследование действительно дает проблеск надежды на искоренение проблемы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли заново отращивать здоровые зубы. Препарат уже был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

Также Фокус писал о том, что пренебрежительное отношение к гигиене рта уменьшает мозг. Исследователи обнаружили, что плохая гигиена полости рта грозит уменьшением объема мозга и уменьшает умственные способности.