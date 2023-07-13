Готов на 50%. В Чили строят самый большой телескоп в мире: как он будет выглядеть (фото)

Революционный наземный телескоп в пустыне Атакама в Чили обеспечит самый большой обзор космоса на Земле.

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Международная исследовательская организация под названием Европейская южная обсерватория представила новые снимки процесса строительства самого большого телескопа на Земле. Эта обсерватория получила название Чрезвычайно Большой Телескоп (по-английски Extremely Large Telescope или сокращенно ELT, что чаще всего используют для обозначения этого телескопа). Сообщается, что новая мощная обсерватория готова уже на 50% и когда начнет свою работу, то ученые получат самый большой обзор космоса из возможных на Земле, пишет Space.

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Строительство телескопа ELT началось еще в 2014 году, но согласно сообщению Европейской южной обсерватории (ESO), он готов уже на 50% и следующий этап строительства, то есть следующие 50%, должен завершится уже через 5 лет. То есть уже в 2028 году ELT начнет свою полноценную научную работу по наблюдению за космосом. По словам ученых, этот самый большой телескоп на планете даст возможность увидеть намного больше участков космоса с Земли, чем это позволяют сделать другие наземные телескопы.

Недостроенная конструкция телескопа ELT на фоне Млечного Пути Фото: ESO

ELT продолжают строить на вершине горы Серро-Армасонес в пустыне Атакама, в Чили. Когда строительство завершиться, то новейший наземный телескоп будет иметь самое большое в мире основное зеркало диаметром 39 метров. С помощью новой обсерватории астрономы смогут наблюдать за разными космическими объектами не только в видимом диапазоне света, но и в инфракрасном, как это делает, например, космический телескоп Уэбб.

Новейший наземный телескоп будет иметь самое большое в мире основное зеркало диаметром 39 метров Фото: ESO

Согласно заявлению ESO, внешний вид строящейся конструкции меняется каждый день и темпы строительства нарастают. В конце концов, стальной каркас, который можно увидеть на новых фотографиях, будет закрыт, а вся конструкция будет увенчана характерным куполом.

В конце концов, стальной каркас, который можно увидеть на новых фотографиях, будет закрыт, а вся конструкция будет увенчана характерным куполом Фото: ESO

Ученые считают, что это будет самый мощный наземный телескоп из следующего поколения таких обсерваторий, которые работают с видимым и ближним инфракрасным светом.

Ученые считают, что это будет самый мощный наземный телескоп из следующего поколения таких обсерваторий, которые работают с видимым и ближним инфракрасным светом Фото: ESO

Сейчас частные компании в Европе продолжаю свою работу над созданием зеркал телескопа и других его важных составляющих.

Так будет выглядеть телесоп ELT Фото: ESO

Основное зеркало обсерватории ELT будет состоять из пяти отдельных зеркал, включая гигантское главное зеркало, которое состоит из 798 шестиугольных сегментов.

Также сейчас идет работа по созданию научных приборов телескопа ELT, включая систему управления и оборудование, необходимое для ввода в эксплуатацию обсерватории.

Фокус уже писал о том, что NASA отметило первую годовщину работы самого мощного космического телескопа Уэбб, представив его новую работу. На этом снимке показана одна из ближайших к нам областей образования новых звезд в удивительных подробностях.