Готовий на 50%. У Чилі будують найбільший телескоп у світі: який він матиме вигляд (фото)

Революційний наземний телескоп у пустелі Атакама в Чилі забезпечить найбільший огляд космосу на Землі.

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Міжнародна дослідницька організація під назвою Європейська південна обсерваторія представила нові знімки процесу будівництва найбільшого телескопа на Землі. Ця обсерваторія отримала назву Надзвичайно Великий Телескоп (англійською Extremely Large Telescope або скорочено ELT, що найчастіше використовують для позначення цього телескопа). Повідомляється, що нова потужна обсерваторія готова вже на 50% і коли почне свою роботу, то вчені отримають найбільший огляд космосу з можливих на Землі, пише Space.

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Будівництво телескопа ELT розпочалося ще 2014 року, але, згідно з повідомленням Європейської південної обсерваторії (ESO), він готовий уже на 50% і наступний етап будівництва, тобто наступні 50%, має завершитися вже через 5 років. Тобто вже 2028 року ELT розпочне свою повноцінну наукову роботу зі спостереження за космосом. За словами вчених, цей найбільший телескоп на планеті дасть можливість побачити набагато більше ділянок космосу із Землі, ніж це дають змогу зробити інші наземні телескопи.

Недобудована конструкція телескопа ELT на тлі Чумацького Шляху Фото: ESO

ELT продовжують будувати на вершині гори Серро-Армасонес у пустелі Атакама, в Чилі. Коли будівництво завершиться, то новітній наземний телескоп матиме найбільше у світі основне дзеркало діаметром 39 метрів. За допомогою нової обсерваторії астрономи зможуть спостерігати за різними космічними об'єктами не тільки у видимому діапазоні світла, а й в інфрачервоному, як це робить, наприклад, космічний телескоп Вебб.

Новітній наземний телескоп матиме найбільше у світі основне дзеркало діаметром 39 метрів Фото: ESO

Згідно із заявою ESO, зовнішній вигляд споруджуваної конструкції змінюється щодня і темпи будівництва наростають. Зрештою, сталевий каркас, який можна побачити на нових фотографіях, буде закритий, а вся конструкція буде увінчана характерним куполом.

Зрештою, сталевий каркас, який можна побачити на нових фотографіях, буде закритий, а вся конструкція буде увінчана характерним куполом Фото: ESO

Вчені вважають, що це буде найпотужніший наземний телескоп з наступного покоління таких обсерваторій, які працюють з видимим і ближнім інфрачервоним світлом.

Науковці вважають, що це буде найпотужніший наземний телескоп із наступного покоління таких обсерваторій, які працюють із видимим і ближнім інфрачервоним світлом Фото: ESO

Зараз приватні компанії в Європі продовжують свою роботу над створенням дзеркал телескопа та інших його важливих складових.

Так виглядатиме телесоп ELT Фото: ESO

Основне дзеркало обсерваторії ELT складатиметься з п'яти окремих дзеркал, включно з гігантським головним дзеркалом, яке складається з 798 шестикутних сегментів.

Також наразі триває робота зі створення наукових приладів телескопа ELT, включно із системою управління та обладнанням, необхідним для введення в експлуатацію обсерваторії.

Фокус уже писав про те, що NASA відзначило першу річницю роботи найпотужнішого космічного телескопа Вебб, представивши його нову роботу. На цьому знімку показана одна з найближчих до нас областей утворення нових зірок у дивовижних подробицях.