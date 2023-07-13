В небе можно будет увидеть Юпитер рядом с Луной и скоплением Плеяды: когда это произойдет

Но для того, чтобы насладится потрясающим космическим зрелищем, возможно, понадобится дополнительное оборудование.

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В пятницу, 14 июля, рано утром до восхода Солнца, можно будет наблюдать удивительную "встречу" Луны и рассеянного звездного скопления Плеяды. При этом рядом можно будет насладиться видом Юпитера, ярко отражающего солнечный свет, и самой яркой звезды в созвездии Тельца, пишет Space.

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Рано утром до восхода Солнца на небе будут хорошо видны Юпитер и рассеянное звездное скопление Плеяды, а также рядом будет находиться и Луна. Наш спутник будет выглядеть как полумесяц потому как он приближается к новолунию, которое произойдет 17 июля.

Знаковая "космическая встреча" произойдет на фоне созвездия Тельца, если посмотреть на восток. Луна будет располагаться визуально на расстоянии в примерно с ширину ладони чуть ниже и левее, чем рассеянное звездное скопление Плеяды. В то же время Юпитер будет находиться немного выше и справа от звездного скопления.

В пятницу, 14 июля, рано утром до восхода Солнца, можно будет наблюдать удивительную "встречу" Луны и рассеянного звездного скопления Плеяды. Иллюстрация Фото: space.com

Для наблюдений за этим событием возможно понадобится бинокль или небольшой телескоп. Если вы воспользуетесь этим оборудованием, то существует небольшой шанс, что между Юпитером и Плеядами вы увидите Уран.

В то же время, как отмечают ученые, существует большая вероятность того, что встреча Луны, Юпитера и Плеяд, будет видна и невооруженным глазом. Все зависит от погоды и уровня светового загрязнения воздуха.

Иллюстрация ночного неба, где можно увидеть Луну, Юпитер и скопление Плеяды недалеко друг от друга Фото: space.com

Рассеянное звездное скопление Плеяды является одним из самых близких к Земле и одним из самых ярких в небе. Оно получило название в честь таких мифических существ, как Плеяды, то есть нимф из древнегреческой мифологии. Здесь находится больше тысячи звезд, но только семь самых ярких получили имена нимф, потому это звездное скопление иногда называют "Семь сестер". Также это название подходит еще по одной причине: все звезды в этом скоплении появились из одного облака из газа и пыли. То есть по сути это одна большая звездная семья, которая вместе двигается в пространстве. И находится эта "семья" в созвездии Тельца.

Рассеянное звездное скопление Плеяды Фото: Wikipedia

Также в созвездии Тельца, недалеко от места встречи Луны и Плеяд находится одна из самых ярких звезд — Альдебаран. Этот красный гигант в 44 раза больше Солнца и расположен на расстоянии в 65 световых лет от нас. Альдебаран всегда следует за Плеядами в небе и связь с этим звездным скоплением отражена в его названии. В переводе с арабского языка оно означает "последователь".

Сравнение размеров Солнца и Альдебарана Фото: Wikipedia

Как уже писал Фокус, в Чили, в пустыне Атакама, на вершине одной и местных гор, сейчас идет строительство самого большого телескопа в мире. Эта обсерватория получила название Чрезвычайно Большой Телескоп и ее основное зеркало будет иметь диаметр 39 метров. Европейская южная обсерватория показала фотографии процесса строительства и то, как будет выглядеть телескоп, который предоставит максимально большой обзор неба.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что самые первые звезды в космосе состояли из темной материи и некоторые из них до сих пор еще существуют. Просто их еще не нашли, ведь они другие.