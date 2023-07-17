Вся информация мира в чайной ложке. Ученые научились хранить данные в ДНК

Про облачные хранилища, похоже, можно забыть, ведь будущее архивирования данных может находиться в нашей собственной ДНК благодаря прорывному исследованию.

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ДНК обладает потенциалом для хранения данных, сравнимым с тем, как если бы всю информацию в мире удалось уместить в чайной ложке. Поэтому ученые рассматривают ДНК не только как носитель генетической информации, но и как решение постоянно растущей потребности в хранении данных. Группа ученых из Национального университета Сингапура (NUS) твердо решила превратить наши "строительные блоки жизни" в своеобразную флешку. Они разработали новый метод записи данных в ДНК и считывания их из ДНК, который они назвали "БакКам". Он похож на фотоаппарат, но вместо того, чтобы фиксировать свет на пленке, он использует свет для кодирования информации в ДНК, пишет New Atlas.

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Взгляд ученых пал именно на ДНК, потому что природа совершенствовала ее на протяжении миллиардов лет. Она миниатюрна, устойчива к внешним воздействиям и способна хранить огромные объемы данных. Другими словами, является идеальным кандидатом на надежный носитель информации, коим, в своем роде, она уже и является на протяжении сотен миллионов лет. Какой же объем заложила в нас природа в "заводской" комплектации? Хотят очные цифры назвать сложно, для наглядности можно сказать, что если упаковать всю цифровую информацию нашего мира в ДНК, то она уместится в объеме, меньшем, чем кубик сахара.

Однако не все так гладко, когда речь идет о том, чтобы сделать ДНК нашим будущим устройством хранения данных, ведь с ДНК невероятно сложно работать. Ее сложно создать искусственным путем, она не отличается высокой прочностью при внешних манипуляциях, что затрудняет работу с ней.

Как же работает экспериментальная запись данных в ДНК? Представьте, что ДНК внутри клетки — это непроэкспонированная пленка, которая только и ждет, чтобы на ней появилось изображение. Вместо объектива и затвора для захвата света исследователи используют лазеры и оптогенетику — способ управления клетками с помощью света. Это позволяет впечатывать данные в ДНК. Для отслеживания этой информации используются методы штрихового кодирования, позволяющие маркировать каждый бит данных. В дальнейшем для упорядочивания и извлечения данных можно использовать алгоритмы машинного обучения.

Еще более впечатляющим является то, что этот метод позволяет получать и хранить несколько изображений одновременно. Кроме того, этот метод дешевле и проще, чем создание искусственной ДНК. Также, использование живых бактерий для этого процесса означает, что клетки легче поддерживать в повседневных условиях.

На данном этапе исследования, ученые, по сути, создали первую "живую цифровую камеру". Это большой шаг вперед, открывающий возможности для дальнейшего применения ДНК-накопителей и интеграции нашей технологии в биологические структуры. Это может стать основой для будущих прорывов в области хранения и записи информации.

В один прекрасный день ваши фотографии, музыка или документы смогут храниться в крошечных нитях ДНК и это лишний раз доказывает, что иногда лучшие решения ведущие к прогрессу — это те, которые природа сама оттачивала миллиарды лет.

Ранее Фокус писал о том, что стек и котлеты разрушают нашу ДНК. Ученые предупредили, что их употребление, возможно, несет риски развития рака.

Также Фокус писал о причинах, по которым бактерии травят наш организм. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.