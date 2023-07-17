Уся інформація світу в чайній ложці. Учені навчилися зберігати дані в ДНК

Про хмарні сховища, схоже, можна забути, адже майбутнє архівування даних може перебувати в нашій власній ДНК завдяки проривному дослідженню.

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ДНК має потенціал для зберігання даних, який можна порівняти з тим, як якби всю інформацію у світі вдалося вмістити в чайній ложці. Тому вчені розглядають ДНК не тільки як носій генетичної інформації, а й як рішення постійно підвищеної потреби в зберіганні даних. Група вчених з Національного університету Сінгапуру (NUS) твердо вирішила перетворити наші "будівельні блоки життя" на своєрідну флешку. Вони розробили новий метод запису даних у ДНК і зчитування їх із ДНК, який вони назвали "БакКам". Він схожий на фотоапарат, але замість того, щоб фіксувати світло на плівці, він використовує світло для кодування інформації в ДНК, пише New Atlas.

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Погляд учених припав саме на ДНК, тому що природа вдосконалювала її протягом мільярдів років. Вона мініатюрна, стійка до зовнішніх впливів і здатна зберігати величезні обсяги даних. Інакше кажучи, є ідеальним кандидатом на надійний носій інформації, яким, у своєму роді, вона вже і є протягом сотень мільйонів років. Який же обсяг заклала в нас природа в "заводській" комплектації? Хоча очні цифри назвати складно, для наочності можна сказати, що якщо упакувати всю цифрову інформацію нашого світу в ДНК, то вона вміститься в об'ємі, меншому, ніж кубик цукру.

Однак не все так гладко, коли йдеться про те, щоб зробити ДНК нашим майбутнім пристроєм зберігання даних, адже з ДНК неймовірно складно працювати. Її складно створити штучним шляхом, вона не вирізняється високою міцністю при зовнішніх маніпуляціях, що ускладнює роботу з нею.

Як же працює експериментальний запис даних у ДНК? Уявіть, що ДНК усередині клітини — це непроекспонована плівка, яка тільки й чекає, щоб на ній з'явилося зображення. Замість об'єктива і затвора для захоплення світла дослідники використовують лазери та оптогенетику — спосіб управління клітинами за допомогою світла. Це дає змогу вкарбовувати дані в ДНК. Для відстеження цієї інформації використовують методи штрихового кодування, що дають змогу маркувати кожен біт даних. Надалі для впорядкування та вилучення даних можна використовувати алгоритми машинного навчання.

Ще більш разючим є те, що цей метод дає змогу отримувати та зберігати кілька зображень одночасно. Крім того, цей метод дешевший і простіший, ніж створення штучної ДНК. Також, використання живих бактерій для цього процесу означає, що клітини легше підтримувати в повсякденних умовах.

На цьому етапі дослідження, вчені, по суті, створили першу "живу цифрову камеру". Це великий крок вперед, що відкриває можливості для подальшого застосування ДНК-накопичувачів та інтеграції нашої технології в біологічні структури. Це може стати основою для майбутніх проривів у галузі зберігання і запису інформації.

Одного чудового дня ваші фото, музика або документи зможуть зберігатися в крихітних нитках ДНК, і це зайвий раз доводить, що іноді найкращі рішення, які ведуть до прогресу, — це ті, які природа сама відточувала мільярди років.

Раніше Фокус писав про те, що стек і котлети руйнують нашу ДНК. Вчені попередили, що їх вживання, можливо, несе ризики розвитку раку.

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