Теория относительности прошла очередную проверку: Эйнштейн снова оказался прав

Немецкие ученые подтвердили еще один принцип эквивалентности, который использовал Альберт Эйнштейн.

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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Physical Review Letters, с намного большей точностью подтвердили, что все свойства массы эквивалентны. Это исследование еще больше подтверждает принцип эквивалентности сил гравитации и инерции, который использовал Эйнштейн для создания своей общей теории относительности, пишет SciTechDaily.

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Один из главных выводов в физике гласит, что разные свойства массы, такие как вес, инерция и гравитация, всегда неизменны по отношению друг к другу. Без этого принципа эквивалентности выводы общей теории относительности противоречили бы друг другу, а значит нынешние представления о физике нужно было бы изменить.

Сейчас все исследования подтверждают принцип эквивалентности, но согласно квантовой теории, некоторые нарушения должны существовать. Поэтому ученые снова и снова возвращаются в проверке принципа эквивалентности сил гравитации и инерции, чтобы разобраться в несоответствиях между двумя фундаментальными теориями в физике.

В ходе нового исследования ученые из Германии доказали с намного большей точностью, что пассивная гравитационная масса и активная гравитационные массы всегда эквивалентны независимо от состава этих масс.

Сейчас известно, что инертная масса сопротивляется ускорению, поэтому, когда вы едете в машине, то вас может прижать к сиденью. Что касается пассивной гравитационной массы, то она реагирует на гравитацию и приводит к тому, что вы можете иметь именно такой вес на Земле. А активная гравитационная масса относится к силе гравитации, которая создается объектом, но если точнее, то к размеру гравитационного поля этого объекта.

В ходе нового исследования ученые из Германии доказали с намного большей точностью, что пассивная гравитационная масса и активная гравитационные массы всегда эквивалентны независимо от состава этих масс Фото: SciTechDaily

Если предположить, что пассивная и активная гравитационные массы не эквивалентны и их соотношение зависит от составляющего объект вещества, то разные такие объекты с разными центрами массы будут сами себя ускорять.

Если взять Луну, состав ядра и внешней коры которой отличается, то она имеет смещенные относительно друг друга центры масс. Это значит, что Луна должна ускорятся.

Это можно проверить с помощью лазеров, которые направляют на отражатели, оставленные на Луне еще в начала 70-х годов прошлого века. За все последние 50 лет ученые имеют данные о времени прохождения лазерных лучей к Лен и обратно на Землю.

Авторы нового исследования провели анализ этих данных и изучили возможное наличие эффекта от существования отличий в разных массах. Но ничего такого они не обнаружили и выяснили, что обе массы эквивалентны, как и раньше, но в это раз им удалось значительно увеличить точность измерений чтобы снова подтвердить выводы Эйнштейна. И эта точность в 100 раз выше, чем в предыдущем исследовании, которое проводили еще 36 лети назад.

Эквивалентность свойств массы является фундаментальной для общей теории относительности Эйнштейна. Исходя из этого и эквивалентность инертной и пассивной гравитационной массы, и эквивалентность пассивной и активной гравитационной массы постоянно проверяются и точность результатов становится все выше, что и показало новое исследование.

Как уже писал Фокус, физики с помощью Большого адронного коллайдера продолжают находить новые частицы, которых раньше никогда не видели. Теперь стало известно, что ученые обнаружили первый пентакварк, который содержит странный кварк.