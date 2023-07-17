Паника на пустом месте. Ученые опровергают выдуманную связь между вакцинами и собачьим аутизмом

Домашние питомцы постоянно нуждаются в нашей защите, но необоснованная связь вакцины и аутизма у собак вызвала панику среди владельцев, поставив под угрозу жизни их любимцев.

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Наши пушистые верные друзья – собаки, приносят в нашу жизнь бесконечную радость и дружеское общение. Как владельцы домашних животных, мы несем ответственность за их благополучие. Эта обязанность включает в себя защиту животных от различных заболеваний, некоторые из которых можно предотвратить с помощью вакцинации. Точно так же, как вы защищаете своего ребенка необходимыми вакцинами, то же самое относится и к вашему четырехлапому компаньону. Однако в последнее время вакцинация наших питомцев обросла мифами, разводящими панику на пустом месте, не имеющим никакого научного обоснования, пишет Skeptical Raptor.

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Вакцины помогают защитить наших собак от таких тяжелых заболеваний, как бешенство, дистемпер, парвовирус, вольерный кашель, болезнь Лайма. Эти заболевания не только представляют серьезную угрозу для наших питомцев, но некоторые из них могут передаваться и нам, что подчеркивает важность вакцинации. Бешенство, опасное заболевание, может привести к эвтаназии инфицированной собаки, чтобы предотвратить распространение болезни на человека.

В последнее время все чаще встречаются владельцы домашних животных, которые не решаются вакцинировать своих собак. Этот скептицизм, по-видимому, обусловлен широко распространившимся мнением о том, что вакцины могут вызывать аутизм у детей. Несмотря на отсутствие научных доказательств связи вакцин с аутизмом у людей, эта дезинформация продолжает влиять на решения некоторых владельцев собак относительно здоровья и их питомцев.

Важно понимать, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение о том, что вакцины вызывают аутизм у собак. Даже если бы собаки могли передавать свои чувства вербально, нет никаких научных данных, указывающих на риск развития недуга после вакцинации. Мнение о том, что вакцины вызывают аутизм у собак, основано на дезинформации, а не на научных фактах.

Когда владельцы животных решают не вакцинировать своих питомцев из-за необоснованных опасений по поводу аутизма, они оставляют своих питомцев беззащитными перед реальными и зачастую тяжелыми заболеваниями.

Более тревожным, чем бешенство, является лептоспироз — бактериальная инфекция, передающаяся от грызунов. Собаки особенно восприимчивы к этому заболеванию, которое затем может передаться человеку. Лептоспироз может быть смертельным для собак, вызывая печеночную недостаточность, проблемы с дыханием и менингит у человека. Однако это тяжелое заболевание можно предотвратить с помощью простой вакцины.

С тех пор как люди впервые одомашнили собак более 15 000 лет назад, между нами установилась взаимная связь. Они обеспечивают нам верную дружбу и защиту, а мы в ответ обещаем им заботу, кров и безопасность. Этот договор включает в себя защиту от смертельно опасных заболеваний путем вакцинации.

Очень важно помнить, что собаки полагаются на нас в вопросах своего здоровья и безопасности. Они не понимают ни опасности этих заболеваний, ни важности вакцинации. Наша задача как владельцев животных — принимать за них обоснованные решения. Вакцинация собаки, это не просто "правильный" поступок — это лучший способ соблюсти наш нерушимый договор с верными друзьями.

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