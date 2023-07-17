Свидетели плоской Земли. Почему некоторые люди верят в теории заговоров больше других

От притягательности необычного до страха перед социальными угрозами — недавнее исследование раскрывает многогранные причины нашей тяги к теориям заговора.

Related video

Многие из нас любят интригующие теории заговора. Для большинства они являются просто увлекательным чтивом на день, способом отвлечься и позабавить себя, но некоторые люди воспринимают их как последнюю инстанцию истины. В недавнем исследовании группы ученых была раскрыта причина того, почему некоторые из нас верят в них больше, чем другие, пишет ScienceAlert.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследователи изучили обширную коллекцию данных, собранных в 170 исследованиях, в основном из США, Великобритании и Польши. Их целью было изучение мотивов, лежащих в основе нашей склонности к теориям заговора. Вопреки стереотипу о том, что люди, верящие в заговоры, просто неинформированы или психически больны, группа обнаружила гораздо более сложную картину.

"Верующие в заговоры не все одинаковы, — говорит Шона Боус, ведущий автор исследования, — Часто эти теории помогают удовлетворить определенные потребности или придать смысл тревожным ситуациям. Дело в том, что все мы время от времени допускаем подобные мысли, но они могут стать проблематичными, если довести их до крайности".

В исследовании подчеркивается, что к теории заговора человека может подтолкнуть множество факторов. Они варьируются от стремления к безопасности и пониманию окружающего мира до потребности в социальной защите, особенно если первые две потребности не удовлетворены. Это вызывает беспокойство, особенно в нашем все более неопределенном мире, где эти потребности могут остаться без внимания.

Группа исследователей обнаружила, что социальные угрозы, такие как воспринимаемая опасность для общества, более тесно связаны с конспиративным мышлением, чем другие угрозы. Склонность верить в заговоры была тесно связана с доверием, особенно в контексте культурного познания. По сути, независимо от уровня образования, мы склонны доверять информации, которая исходит от представителей нашей собственной культурной группы.

Удивительно, но такие факторы, как низкая способность к аналитическому мышлению и высокая тревожность, показали лишь слабую связь с конспирологическим мышлением. Хотя авторы предположили, что это может быть связано с ограничениями проводимых исследований, они признали необходимость дальнейшего изучения этих факторов.

Весьма убедительным результатом исследования стала связь между нарциссизмом и конспирологическим мышлением. Как на индивидуальном, так и на коллективном уровне наличие нарциссизма повышало вероятность склонности к заговорам. То же самое относится и к потребности чувствовать себя уникальным.

Интересно, что характер самой теории заговора, по-видимому, зависит от мотивации и личностных особенностей человека. Те, кто воспринимает социальную угрозу, чаще верят в то, что конкретные события являются частью заговора, в то время как более абстрактные теории предпочитают люди с такими чертами, как нарциссизм и паранойя.

Это исследование проливает свет на то, почему теории заговора находят благодатную почву во время кризисов, подобных нынешним. По мере роста финансовой, информационной и медицинской нестабильности возрастает потребность в безопасности, понимании и социальной защищенности – все это ничто иное, как благодатная почва для расцвета теорий заговора.

Несмотря на то, что эти данные рисуют несколько тревожную картину, понимание психологии, лежащей в основе нашей тяги к теориям заговора, является важным шагом в правильном направлении. Зная триггеры, мы сможем лучше ориентироваться в этих психологических ловушках и ограничивать их потенциальный вред, гарантируя, что наша любовь к хорошей теории заговора останется именно такой — безобидной увлеченностью.

Ранее Фокус писал о Всемирном потопе – первом ИПСО в истории человечества. Ученые подробнее изучили древние мифы о потопе в Вавилоне и библейскую историю о Ноевом ковчеге.

Также Фокус писал о том, что Эйнштейн мог ошибаться в своей теории относительности. Искривление пространства-времени сможет проверить ее на прочность.