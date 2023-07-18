Чистить уши вредно: удаление ушной серы может нам серьезно навредить

Исследователи уверяют, что ушная сера играет важную роль в здоровье наших ушей.

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Ушная сера может выглядеть неряшливо, но это совсем не означает, что она вредна для нашего организма. Более того, по словам ученых, ушная сера играет важную роль в защите наших слуховых проходов, пишет IFLScience.

В последние десятилетия борьба с ушной серой стала нормой, и многие люди неосознанно наносят вред своим ушам, чрезмерно вычищая их небезопасными приспособлениями. По словам экспертов, пришло время отложить в сторону ушные палочки.

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Ушная сера представляет собой естественную секрецию, которая выделяется благодаря нескольким железам в клетках кожи наших слуховых проходов. Ушная сера присутствует в ушах абсолютно всех людей, независимо от их гигиены.

На самом деле, надоедливая оранжево-коричневая субстанция сохраняет кожу слухового прохода мягкой и здоровой, а также образует на поверхности защитный кислотный слой. Он убивает потенциальные патогены, такие как бактерии и грибки, создавай свободную от инфекций окружающую среду.

В "состав" ушной серы входят такие безвредные ингредиенты, как масло, пот, омертвевшие частички кожи и случайные частицы пыли.

Но конечно же, накопление большого количества ушной серы также может вызывать проблемы. Например, это может привести к "пробкам" в ушах, что вызывает проблемы со слухом. По иронии судьбы, способы с помощью которых люди пытаются прочистить уши, лишь усугубляют ситуацию.

Закупорки или пробки, чаще всего, встречаются у людей с узкими слуховыми проходами или же у людей, которые часто носят беруши, наушники вкладыши, а также слуховые аппараты. Также причиной "пробок" в ушах могут стать и ушные палочки.

Человеческий организм естественным образом избавляется от ушной серы, которая постепенно перемещается к ближней части уха, пока не выпадает или же не будет смыта во время обычного похода в душ. Когда же люди используют ватную палочку, они проталкивают ушную серу дальше в ушной канал, где она будет скапливаться, образовывая пробки.

"Важно помнить, что ушная сера натуральна и естественна для нашего организма. Вам не нужно ничего предпринимать, если у вас нет пробок из ушной серы, потери слуха или других неприятных симптомов", — говорится в статье, которая была опубликована в научном журнале Otolaryngology–Head and Neck Surgery.

Также исследователи обращают внимание людей на то, что многие бренда ватных палочек указывают на своих упаковках, что их продукт не предназначен для чистки ушей. Помимо заложенных ушей существует риск того, что ватная палочка может пройти глубже и повредить барабанную перепонку – мембрану толщиной с лист бумаги, которая отделяет наружное ухо от внутреннего и помогает на слышать.