Чистити вуха шкідливо: видалення вушної сірки може нам серйозно нашкодити

Дослідники запевняють, що вушна сірка відіграє важливу роль у здоров'ї наших вух.

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Вушна сірка може виглядати неохайно, але це зовсім не означає, що вона шкідлива для нашого організму. Ба більше, за словами вчених, вушна сірка відіграє важливу роль у захисті наших слухових проходів, пише IFLScience.

В останні десятиліття боротьба з вушною сіркою стала нормою, і багато людей неусвідомлено завдають шкоди своїм вухам, надмірно вичищаючи їх небезпечними пристосуваннями. За словами експертів, настав час відкласти в сторону вушні палички.

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Вушна сірка є природною секрецією, яка виділяється завдяки кільком залозам у клітинах шкіри наших слухових проходів. Вушна сірка присутня у вухах абсолютно всіх людей, незалежно від їхньої гігієни.

Насправді надокучлива помаранчево-коричнева субстанція зберігає шкіру слухового проходу м'якою і здоровою, а також утворює на поверхні захисний кислотний шар. Він вбиває потенційні патогени, як-от бактерії та грибки, створюючи вільне від інфекцій навколишнє середовище.

До "складу" вушної сірки входять такі нешкідливі інгредієнти, як олія, піт, змертвілі частинки шкіри та випадкові частинки пилу.

Але звісно ж, накопичення великої кількості вушної сірки також може спричиняти проблеми. Наприклад, це може призвести до "пробок" у вухах, що спричиняє проблеми зі слухом. За іронією долі, способи, за допомогою яких люди намагаються прочистити вуха, лише погіршують ситуацію.

Закупорки або пробки найчастіше трапляються у людей з вузькими слуховими проходами або ж у людей, які часто носять вушні затички, навушники вкладиші, а також слухові апарати. Також причиною "пробок" у вухах можуть стати й вушні палички.

Людський організм природним чином позбувається вушної сірки, яка поступово переміщується до ближньої частини вуха, доки не випадає або ж не буде змита під час звичайного походу в душ. Коли ж люди використовують ватяну паличку, вони проштовхують вушну сірку далі у вушний канал, де вона накопичуватиметься, утворюючи пробки.

"Важливо пам'ятати, що вушна сірка натуральна і природна для нашого організму. Вам не потрібно нічого робити, якщо у вас немає пробок із вушної сірки, втрати слуху або інших неприємних симптомів", — ідеться в статті, яка була опублікована в науковому журналі Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

Також дослідники звертають увагу людей на те, що багато брендів ватних паличок вказують на своєму пакуванні, що їхній продукт не призначений для чищення вух. Крім закладених вух існує ризик того, що ватяна паличка може пройти глибше і пошкодити барабанну перетинку — мембрану завтовшки з аркуш паперу, яка відокремлює зовнішнє вухо від внутрішнього і допомагає чути.