Снять мишень со спины. Как защититься от укусов комаров, и что на самом деле их отпугивает

Исследователи рассказали обо всех хитростях, которые позволят отвадить от себя комаров этим летом.

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Лето в самом разгаре, а значит стоит подумать о том, как защититься от укусов комаров. Не секрет, что комары оставляют на нашей коже неприятные зудящие укусы, однако они также могут представлять серьезную, а порой и смертельную опасность для нашего здоровья. Дело в том, что комары являются переносчиками вредных патогенов, которые вызывают опасные заболевания, такие как малярия, лихорадка Денге, вирус Зика и лихорадка Западного Нила, пишет Inverse.

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Как избежать укуса комаров

Самки комаров кусают людей, чтобы получить необходимые питательные вещества из нашей крови, которые они используют для производства яиц. Всего одной порции крови хватит, чтобы дать жизнь сотне яиц комаров.

Существует несколько способов, чтобы избежать укуса комаров, а именно:

длинная свободная одежда;

ограничение времени нахождения на улице;

размещение специальных экранов для уничтожения комаров;

избавление от стоячей воды, которую комары используют для размножения.

Тем не менее, одним из самых действенных способов защиты укусов комаров являются репелленты.

Репелленты от комаров

Команда Иммо Хансена и Хейли Лукер из Лаборатории молекулярной физиологии векторов при Университете штата Нью-Мексико более 10 лет занимается изучением различных типов репеллентов и их эффективности.

Исследователи отмечают, что использование репеллентов уходит своими корнями в далекое прошлое. Некоторые из самых старых записей относятся к ранней египетской и римской истории — в тот период для отпугивания комаров часто использовали дым.

Сегодня у человечества намного больше возможностей, чем было у наших предков, а потому мы можем использовать различные средства для защиты от комаров, в том числе:

спреи;

лосьоны;

свечи;

катушки;

испарители и другое.

Эти репелленты, как правило, влияют на вкус и обоняние, а порой и то, и другое. Данные средства блокируют, либо чрезмерно стимулируют эти чувства, что помогает отвадить комаров.

Средства от комаров, которые не работают

Универмаги и аптечные сети продают множество различных видов браслетов — они продаются как браслеты и часы с защитой от комаров, а материалы, из которых они производятся, могут варьироваться от кожи до пластика. После множества различных исследований ученые пришли к выводу, что эти средства не работают, даже если они загружены репеллентами, они попросту не могут защитить все наше тело.

Исследования показывают, что еще одним провальным способом защиты являются ультразвуковые отпугиватели. Их продают в виде электрических модулей, отдельно стоящих разновидностей или аксессуаров, похожих на часы, которые, как утверждается, издают высокочастотный звук, отпугивающий комаров, имитируя летучих мышей. Однако ученые доказали, что они попросту не способны отпугнуть комаров, а некоторые и вовсе привлекают внимание насекомых.

Ученые пришли к выводу, что пищевые добавки, такие как витамин В, чеснок и другие, также не способны отпугнуть комаров.

Еще одним провальным способом защиты также являются репелленты на основе света. Как правило, эти устройства выглядят как цветные лампочки, но они не привлекают насекомых, которые летят на белый свет. Однако это средство в действительности сработает для мотыльков, жуков и клопов.

Средства от комаров, которые работают

Исследователи отмечают, что от комаров в действительности может помочь ДЭТА — химическое вещество под названием N,N-диэтилметатолуамид, которое было разработано в 1950-х годах армией США. Чем выше процент вещества, тем дольше будет действовать защита — максимум до 6 часов.

Еще одним действенным способом защиты от комаров является пикаридин — синтетический репеллент, при 20% концентрации действует до 6 часов.

Масло лимонного эвкалипта также является отличным репеллентом и представляет собой растительную альтернативу ДЭТА и пикаридину. Его защитные свойства также могут сохраняться до 6 часов.

Исследователи провели ряд испытаний и пришли к выводу, что некоторые другие масла также способны защитить от укусов комаров, например:

масло гвоздики — 90 минут при 10% концентрации;

масло корицы — более 60 минут при 10% концентрации;

масло цитронеллы — около 30 минут при 10% концентрации.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли нечто, эффективно отпугивающее комаров: найдется в каждой ванной.