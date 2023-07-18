Чешские археологи на доисторическом корабле проверили, как древние люди колонизировали мир (фото)

Радомир Тихий, профессор археологии в университете Градец-Кралове, а также директор археологического парка Вшестары, возглавил команду чешских археологов-экспериментаторов в путешествии на реплике доисторического судна. Успешная экспедиция прошла водами Эгейского моря.

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Такие морские экспедиции, начатые градецкими археологами еще в 1995 году, уже неоднократно проводили с использованием деревянных лодок. Недавнее достижение, названное "Моноксилон IV", стало третьим, проведенным в течение летнего сезона, пишет Arkeonews.

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Название "Моноксилон" происходит от греческого термина "моноксилон" (или его сокращенной версии "моноксил"), что означает упрощенный сосуд, тщательно изготовленный из одного ствола дерева. Имея непростую историю, моноксилы давно задокументированы как один из древнейших типов лодок, их использовали еще в каменном веке.

Некоторые современные сообщества до сих пор используют эти примитивные лодки в своей повседневной жизни.

По словам организатора экспедиции Радомира Тихого, основная цель путешествия заключалась в том, чтобы раскрыть тайны сельскохозяйственной колонизации Средиземноморья, которая произошла примерно 9 000 лет назад.

Экспедиция состояла из 20 гребцов и рулевого, которые отправились в сложный 500-километровый маршрут, разделенный на 17 отдельных участков. Отплыв с острова Самос, расположенного у турецкого побережья, экипаж проложил свой путь через ряд островов, прежде чем достичь полуострова Пелопоннес в Греции.

Для путешествия они изготовили копию лодки эпохи неолита, которой 8000 лет, найденной в озере Браччано близ Рима в 1994 году Фото: Monoxylon.cz

Для путешествия они изготовили копию лодки эпохи неолита, которой 8000 лет, найденной в озере Браччано близ Рима в 1994 году. Лодка весила почти три тонны, ее длина достигала 11,5 м, а ширина — 1,2 м.

По замыслу организаторов, основная цель этих амбициозных экспедиций заключается в практической проверке возможностей древних деревянных судов — моноксилей — в содействии распространению ранних земледельческих популяций на огромных пространствах Средиземноморья.

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