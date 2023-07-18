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Технології та наука

Чеські археологи на доісторичному кораблі перевірили, як древні люди колонізували світ (фото)

Моноксилон, експеримент, археологія, Егейське море, доісторичний човен, неоліт, середземноморська колонізація, древні люди, плавання, археологи, острів, плавання
Фото: Arkeonews | Такі морські експедиції, започатковані градецькими археологами ще у 1995 році, вже неодноразово проводили з використанням дерев'яних човнів

Радомир Тихий, професор археології в університеті Градець-Кралове, а також директор археологічного парку Вшестари, очолив команду чеських археологів-експериментаторів у подорожі на репліці доісторичного судна. Успішна експедиція пройшла водами Егейського моря.

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Такі морські експедиції, започатковані градецькими археологами ще у 1995 році, вже неодноразово проводили з використанням дерев'яних човнів. Нещодавнє досягнення, назване "Моноксилон IV", стало третім, проведеним протягом літнього сезону, пише Arkeonews.

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Назва "Моноксилон" походить від грецького терміну "моноксилон" (або його скороченої версії "моноксил"), що означає спрощену посудину, ретельно виготовлену з одного стовбура дерева. Маючи непросту історію, моноксили давно задокументовані як один із найдавніших типів човнів, їх використовували ще в кам'яному віці.

Деякі сучасні спільноти досі використовують ці примітивні човни у своєму повсякденному житті.

За словами організатора експедиції Радомира Тихого, основна мета подорожі полягала в тому, щоб розкрити таємниці сільськогосподарської колонізації Середземномор'я, яка відбулася приблизно 9 000 років тому.

Експедиція складалася з 20 веслярів і керманича, які вирушили у складний 500-кілометровий маршрут, розділений на 17 окремих ділянок. Відпливши з острова Самос, розташованого біля турецького узбережжя, екіпаж проклав свій шлях через низку островів, перш ніж досягти півострова Пелопоннес у Греції.

Моноксилон, експеримент, археологія, Егейське море, доісторичний човен, неоліт, середземноморська колонізація, древні люди, плавання, археологи, острів, плавання Fullscreen
Для подорожі вони виготовили копію човна епохи неоліту, якому 8000 років, знайденого в озері Браччано поблизу Риму в 1994 році
Фото: Monoxylon.cz

Для подорожі вони виготовили копію човна епохи неоліту, якому 8000 років, знайденого в озері Браччано поблизу Риму в 1994 році. Човен важив майже три тонни, його довжина сягала 11,5 м, а ширина — 1,2 м.

За задумом організаторів, основна мета цих амбітних експедицій полягає у практичній перевірці можливостей стародавніх дерев'яних суден — моноксилів — у сприянні поширенню ранніх землеробських популяцій на величезних просторах Середземномор'я.

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