Драка возрастом 125 млн лет: найдена окаменелость млекопитающего, вцепившегося в динозавра (фото)

Палеонтологи обнаружили уникальную окаменелость, в которой навеки застыли двое животных в смертельной схватке.

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Палеонтологами была найдена потрясающая окаменелость динозавра и млекопитающего, похожего на барсука, который схлестнулись в смертельной схватке, пишет DailyMail.

Окаменелость отображает схватку, которая произошла 125 млн лет назад, когда хищное млекопитающее напало на крупного травоядного динозавра. Открытие является одним из первых свидетельств того, что млекопитающие нападали на динозавров, которые были крупнее их, а не только на детенышей.

По словам ученых, окаменелые останки динозавра когда-то принадлежали пситтакозавру, который был не крупнее большой собаки. Его имя переводится как "ящерица-попугай", что весьма точно отображает внешний вид динозавра.

Барсукоподобным млекопитающим оказался представитель вида репеномам (Repenomamus robustus). Если сравнивать с динозаврами, то это млекопитающее не может похвастаться устрашающими размерами. Тем не менее репеномамы были одними из крупнейших млекопитающих мелового периода, когда этот вид еще не доминировал на Земле.

Уникальная окаменелость, в которой почти полностью сохранились скелеты обоих существ, нашли в китайской провинции Ляонин. При более пристальном взгляде на окаменелость видно, как отважный представитель млекопитающих забрался на спину динозавру и сжимает его в своих челюстях.

Хищный млекопитающий напал на динозавра Фото: Gang Han

Хищный млекопитающий впился в ребра динозавра, а свои задние лапы использует для того, чтобы прочнее вцепиться в добычу.

Млекопитающий впился в ребра динозавра Фото: Gang Han

Ученые полагают, что эта парочка могла быть погребена под оползнем, который мог произойти в результате извержения вулкана.

"Два животных сошлись в смертельной схватке и это одно из первых свидетельств, которые демонстрируют хищническое поведение млекопитающего по отношению к динозавру. Сосуществование двух видов животных не ново, но хищническое поведение, которое демонстрирует окаменелость, является уникальной", — говорит соавтор исследования из Канадского музея природы Джордан Мэллон.

Напомним, окаменелость древнего животного может изменить историю некоторых млекопитающих. Дело в том, что млекопитающие, которые откладывали яйца эволюционировали не на одном континенте.