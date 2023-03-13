Окаменелость древнего животного может изменить историю некоторых млекопитающих: что известно

Новое исследование предполагает, что млекопитающие, которые откладывали яйца эволюционировали не на одном континенте.

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Ученые обнаружили окаменелость родственника утконоса, который жил 70 миллионов лет назад. Но его останки обнаружили не в Австралии, где живут современные откладывающие яйца млекопитающие, а в Южной Америке. Получается, что эти странные животные эволюционировали не на одном континенте и это может изменить представление об истории эволюции данных млекопитающих, пишет Live Science.

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Ученые обнаружили в Аргентине окаменелые останки существа, которое считается родственником утконоса, и оно получило название Patagorhynchus pascuali. Такие животные принадлежат к отряду однопроходных и сейчас все пять видов, в том числе утконос и разные виды ехидны живут только в Австралии и на ближайших островах. Так как же предок утконоса оказался так далеко современной родины?

Ученые обнаружили окаменелость родственника утконоса, который жил 70 миллионов лет назад. Но его останки обнаружили не в Австралии, где живут современные откладывающие яйца млекопитающие, а в Южной Америке. Получается, что эти странные животные эволюционировали не на одном континенте и это может изменить представление об истории эволюции данных млекопитающих Фото: Live Science

По словам палеонтолога Бернардино Ривадавиа из Музея естественных наук в Буэнос-Айресе, Аргентина, миллионы лет назад Австралия, Южная Америка и Антарктида, также часть Африки и Азии находились в составе огромного континента Гондвана. Этот континент начал свое разделение примерно 180 млн лет назад и полностью разделился на отдельные части суши примерно 66 млн лет назад.

Ученые уже находили окаменелости древних млекопитающих откладывающих яйца в Южной Америке, но они гораздо моложе найденных останков. Поэтому раньше считалось, что сначала однопроходные появились в Австралии, а затем переместились на другой континент. Но окаменелость Patagorhynchus pascuali имеет возраст в 70 млн лет, а значит вид жил на территории современной Аргентины еще до распада Гондваны. Палеонтологи считают, что их новое открытие говорит о том, что однопроходные появились не только в Австралии, но и в других частях южной Гондваны.

Ученые смогли идентифицировать обнаруженное животное, то есть древнего утконоса, с помощью обнаруженной нижней челюсти, на которой находился коренной зуб. Но использовать зубы для идентификации однопроходных сложно, ведь современные утконосы не имеют зубов. Но данный зуб был очень похож на такие же у еще одного родственника утконоса, который жил 30 млн лет назад.

Ученые смогли идентифицировать обнаруженное животное, то есть древнего утконоса, с помощью обнаруженной нижней челюсти, на которой находился коренной зуб. Но использовать зубы для идентификации однопроходных сложно, ведь современные утконосы не имеют зубов. Но данный зуб был очень похож на такие же у еще одного родственника утконоса, который жил 30 млн лет назад Фото: Live Science

Ученые считают, что, учитывая среду обитания Patagorhynchus pascuali, у этого животного пищей было то же, что и у современного утконоса. То есть он питался водными беспозвоночными, включая личинок насекомых и улиток. И это подтверждают находки, которые были обнаружены в пласте породы рядом с останками древнего утконоса.

В то же время ученые считают, что еще рано говорить о том, что удалось составить полную эволюционную картину существ, откладывающих яйца. В ней еще очень много белых пятен. Например, ученые считают, что даже подо льдом Антарктиды можно обнаружить окаменелые останки древних однопроходных.

Как уже писал Фокус, ученые сделали важное открытие, которое может изменить понимание эволюции человека. Новое исследование предполагает, что древние люди и наши предки могли случайно изготовить первые каменные орудия, что положило начало для дальнейшего развития технологий.

Также Фокус писал о том, что в крови африканского сервала, которого нашли в США, обнаружили наркотики.